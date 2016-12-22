ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,88 65,33 EUR Нал. 76,21 74,59 USD Бирж. 66,07 +0,52 EUR Бирж. 75,09 +0,00 USD ЦБ. 65,59 -0,42 EUR ЦБ. 75,18 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 4674,10 -471,81 IMOEX 2341,60 -1,36% RTSI 1116,85 -1,66% Brent 64,01 -3,47% DJIA 24595,97 -1,67% Nasdaq 6941,68 -1,22%
ПИК приостановила работы на стройке в московском Кунцево из-за протестов
Лента новостей
6 правил путешествия с друзьями 20:36, РБК и Билайн Большинство стран одобрили увеличение бюджета ОЗХО 20:34, Политика «Милан» подтвердил переговоры по трансферу Ибрагимовича 20:31, Спорт На Кольцевой линии московского метро произошел сбой 20:31, Общество Экс-жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ 20:25, Общество На военном полигоне под Ровно на Украине произошел взрыв 20:02, Общество Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 19:57, РБК и Открытие Сенатор назвала свои слова о питании россиян глупостью из Telegram 19:47, Общество Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний 19:44, Политика ПИК приостановила работы на стройке в московском Кунцево из-за протестов 19:32, Бизнес Росстат сообщил о «необъяснимом» росте инвестиций в третьем квартале 19:27, Экономика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 19:27, РБК и Мир Путин включил Бондарчука и Кончаловского в Совет по культуре и искусству 19:26, Общество «Газпром» указал на ошибки Киева в борьбе с газопроводами России 19:18, Бизнес Биржевые индексы США показали значительное снижение 19:09, Финансы Цены на нефть упали до восьмимесячного минимума 18:56, Экономика «Двойная мотивация»: Александр Головин — о «Монако» и отличии чемпионатов 18:52, Спорт Лишь треть россиян заявила о возможности регулярно откладывать деньги 18:43, Финансы Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 18:39, РБК и ГТЛК Криптовалюта Ethereum подешевела на 36% за две недели 18:35, Крипто В аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку легкий самолет 18:26, Общество Порошенко пообещал новую береговую охрану на случай «вторжения с моря» 18:16, Политика Глава Карелии объяснил эмоциональную переписку о закрытии яслей в Суоёки 18:10, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 18:07, РБК и Thomson Reuters Российский бизнесмен Гринберг продал испанский ФК «Марбелья» 18:04, Общество МВД предложило выдавать бессрочный вид на жительство в России 18:04, Общество Жертвами теракта во дворце бракосочетаний в Кабуле стали 40 человек 17:59, Политика Кто управляет ценой биткоина: Минюст США начал проверку Bitfinex и Tether 17:55, Крипто
ПИК приостановила работы на стройке в московском Кунцево из-за протестов
Бизнес, 19:32
0
ПИК приостановила работы на стройке в московском Кунцево из-за протестов
Речь идет о проекте 26-этажного жилого дома из утвержденного плана реконструкции двух кварталов Кунцево, который собираются построить на месте сквера. На прошлой неделе в районе прошли протесты местных жителей против стройки
Сотрудники ЧОПа во время акции протеста жителей района Кунцево (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Группа компаний ПИК временно приостановила работы на своей стройке на улице Ивана Франко в районе Кунцево на западе Москвы. Об этом РБК сообщил начальник управления исходно-разрешительной документации ПИК Никита Андрианов.

По его словам, строительные работы на площадке пока не велись: в минувший понедельник, 19 ноября, компания установила строительный забор и информационный щит, в котором указано, что будет вестись строительство муниципального дома.

«Я подтвердил жителям [района], что в ближайшие несколько дней на площадке не будет вестись никаких работ. Об этом попросили жители — подождать до решения суда», — сказал он, подчеркнув, что изначально по плану компания и не планировала вести работы в ближайшие дни после установки забора.

Он отметил, что ПИК не является стороной судебного разбирательства, однако следит за его ходом, поскольку оно касается утвержденного проекта планировки будущего дома.

Муниципальный депутат Кунцевского округа Денис Шендерович рассказал РБК, что договориться о приостановке стройки удалось накануне.

«Мы вчера на встрече во дворе с жителями фактически заставили подписаться под этим решением [компанию ПИК]. Там были Дмитрий Гудков, я, другие представители, Никита Андрианов из ПИК, пресс-секретарь компании Татьяна Гулина-Сейранян. <...> Я считаю, что это акт первого шага, попытки шагнуть навстречу людям. Для них это ничего не значит, потому что они, как сами говорили изначально, не собирались строить дом, просто хотели огородить площадку», — подчеркнул Шендерович.

Он уточнил, что стройка приостановлена до вечера четверга, 22 ноября.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что у группы ПИК есть на руках все необходимые документы для строительства жилья и «все законные основания» для этого. По его словам, митинги, которые проводятся в Кунцево, «направлены на привлечение внимания и «раздувание» политических вопросов».

На улице Ивана Франко ПИК собирается построить 26-этажный жилой дом. Его возведут на месте сквера. Здание станет первым, которое появится в столичном районе в рамках программы по реконструкции квартала (была запланирована еще при мэре Юрии Лужкове), его передадут городу под муниципальное жилье.

В четверг, 22 ноября, в Верховном суде запланировано заседание, на котором будет рассмотрен коллективный иск жителей Кунцево к московской мэрии. Активисты инициативной группы отмечают, что новая стройка может нанести ущерб трем стоящим вплотную пятиэтажкам. Также жильцы указывают, что среди домов попадающих под реконструкцию кварталов нет ни одного здания, которое числится в программах расселения ветхого и аварийного жилья.

Помимо этого на прошлой неделе местные жители начали собирать протестные акции против начала строительства многоэтажки, они пытались не пропускать строительную технику, что в итоге привело к столкновениям с полицией. Также полиция ликвидировала палатки, которые установили активисты около стройки.

Авторы: Анна Трунина, Надежда Федорова, Мария Кокорева.
Теги: группа ПИК , Москва , строительство жилья , протесты
Главное
Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний Политика
Материалы по теме
Проект владельца группы ПИК у Павелецкого вокзала запустят в 2020 году Бизнес
«Ведомости» узнали о покупке группой ПИК проекта «Западный порт» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter