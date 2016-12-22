ПИК приостановила работы на стройке в московском Кунцево из-за протестов

Речь идет о проекте 26-этажного жилого дома из утвержденного плана реконструкции двух кварталов Кунцево, который собираются построить на месте сквера. На прошлой неделе в районе прошли протесты местных жителей против стройки

Сотрудники ЧОПа во время акции протеста жителей района Кунцево (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Группа компаний ПИК временно приостановила работы на своей стройке на улице Ивана Франко в районе Кунцево на западе Москвы. Об этом РБК сообщил начальник управления исходно-разрешительной документации ПИК Никита Андрианов.

По его словам, строительные работы на площадке пока не велись: в минувший понедельник, 19 ноября, компания установила строительный забор и информационный щит, в котором указано, что будет вестись строительство муниципального дома.

«Я подтвердил жителям [района], что в ближайшие несколько дней на площадке не будет вестись никаких работ. Об этом попросили жители — подождать до решения суда», — сказал он, подчеркнув, что изначально по плану компания и не планировала вести работы в ближайшие дни после установки забора.

Он отметил, что ПИК не является стороной судебного разбирательства, однако следит за его ходом, поскольку оно касается утвержденного проекта планировки будущего дома.

Муниципальный депутат Кунцевского округа Денис Шендерович рассказал РБК, что договориться о приостановке стройки удалось накануне.

«Мы вчера на встрече во дворе с жителями фактически заставили подписаться под этим решением [компанию ПИК]. Там были Дмитрий Гудков, я, другие представители, Никита Андрианов из ПИК, пресс-секретарь компании Татьяна Гулина-Сейранян. <...> Я считаю, что это акт первого шага, попытки шагнуть навстречу людям. Для них это ничего не значит, потому что они, как сами говорили изначально, не собирались строить дом, просто хотели огородить площадку», — подчеркнул Шендерович.

Он уточнил, что стройка приостановлена до вечера четверга, 22 ноября.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в разговоре с «Интерфаксом» отметил, что у группы ПИК есть на руках все необходимые документы для строительства жилья и «все законные основания» для этого. По его словам, митинги, которые проводятся в Кунцево, «направлены на привлечение внимания и «раздувание» политических вопросов».

На улице Ивана Франко ПИК собирается построить 26-этажный жилой дом. Его возведут на месте сквера. Здание станет первым, которое появится в столичном районе в рамках программы по реконструкции квартала (была запланирована еще при мэре Юрии Лужкове), его передадут городу под муниципальное жилье.

В четверг, 22 ноября, в Верховном суде запланировано заседание, на котором будет рассмотрен коллективный иск жителей Кунцево к московской мэрии. Активисты инициативной группы отмечают, что новая стройка может нанести ущерб трем стоящим вплотную пятиэтажкам. Также жильцы указывают, что среди домов попадающих под реконструкцию кварталов нет ни одного здания, которое числится в программах расселения ветхого и аварийного жилья.

Помимо этого на прошлой неделе местные жители начали собирать протестные акции против начала строительства многоэтажки, они пытались не пропускать строительную технику, что в итоге привело к столкновениям с полицией. Также полиция ликвидировала палатки, которые установили активисты около стройки.