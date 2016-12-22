Отставного военного в Гватемале приговорили к 5160 годам тюрьмы

Бывший военный признан виновным в убийстве 171 человека в Гватемале в период гражданской войны. За каждого Сантос Лопес Алонзо получил 30 лет тюрьмы, и еще 30 лет суд дал ему за преступления против человечности

Сантос Лопес Алонзо (Фото: Luis Soto / AP)

Суд в Гватемале приговорил отставного военного​ Сантоса Лопеса Алонзо, служившего в спецподразделении местных вооруженных сил Каибилес (Kaibiles), к 5160 годам тюрьмы. Об этом сообщает агентство EFE. Мужчина был признан виновным в участии в массовых убийствах мирных жителей в общине Дос-Эррес во время гражданской войны 1960–1996 годов в Гватемале.

Лопес Алонзо несет ответственность за убийство 171 человека в декабре 1982 года, пришел к выводу судья Элвис Дэвид Эрнандес. За каждую жертву он назначил бывшему военному по 30 лет тюрьмы и еще 30 лет за преступления против человечности. Таким образом, общий тюремный срок составил 5160 лет.

Однако за решеткой Лопес Алонзо, как уточняет 20minutos, проведет не более 50 лет: в Гватемале это максимальный срок, разрешенный законом. В настоящий момент отставному военному 66 лет.

Приговоренный, как выяснили в суде, был одним из 40 бойцов гватемальского спецподразделения Каибилес, они прибыли в общину Дос-Эррес в муниципалитете Ла-Либертад в декабре 1982 года. Военные искали 22 автомата, украденных, по их мнению, повстанцами несколько месяцев назад. В регионе бойцы спецподразделения согласно материалам суда находились в период с 4 по 6 декабря 1982 года. Над местными жителями они устроили настоящую расправу — насиловали женщин, убивали и избивали детей, мужчин и пожилых людей. Суд впоследствии признал их действия «вероломством»: военнослужащие действовали «умышленно», применяя «чрезмерное насилие» и «жестокость».

Под судебным следствием по этому делу Лопес Алонзо, как уточняет EFE, оказался только в прошлом году. В августе 2016 года он был депортирован в Гватемалу из США. Международный ордер на арест экс-военного был выдан в 1999 году. Сам он, по данным 20minutos, утверждал, что не виновен.

Согласно докладу ООН в результате гражданской войны в Гватемале погибли 200 тыс. человек, еще 45 тыс. числятся пропавшими без вести. Ответственность по меньшей мере за 97% смертей, по версии специалистов ООН, несут гватемальская армия и ее военизированные подразделения.​