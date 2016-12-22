ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,23 65,27 EUR Нал. 75,44 74,42 USD Бирж. 65,60 -0,06 EUR Бирж. 74,76 -0,01 USD ЦБ. 65,95 +0,36 EUR ЦБ. 75,15 -0,03 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4627,00 +20,50 IMOEX 2354,54 -0,15% RTSI 1130,86 +0,31% Brent 63,20 +0,13% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
Отставного военного в Гватемале приговорили к 5160 годам тюрьмы
Лента новостей
Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 10:40, РБК и Белая Дача Социологи назвали слагаемые счастья для россиян 10:35, Общество «Пари Сен-Жермен» предложил €80 млн за футболиста сборной Голландии 10:23, Спорт Отставного военного в Гватемале приговорили к 5160 годам тюрьмы 10:19, Общество В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры 10:18, Общество Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 10:05, РБК и Открытие Рейтинг РБК: 50 самых быстрорастущих компаний России 10:02, Бизнес Убийца чемпиона мира по кикбоксингу получил девять лет колонии 09:52, Общество Продавать бензин будет некому: почему закроется половина заправок 09:51, Авто Тот и съел: как iFood стал лидером доставки еды в Латинской Америке 09:38, Свое дело ГИБДД предложила штрафовать за употребление димедрола за рулем 09:38, Политика Минздрав поддержал идею обязать компании оплачивать сотрудникам фитнес 09:36, Общество Рогозин рассказал об устаревшем оборудовании на предприятиях «Роскосмоса» 09:27, Технологии и медиа Адвокат рэпера Хаски сообщил о трех административных протоколах 09:24, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 09:16, РБК и ГТЛК Медведев оформил передачу ОАК «Ростеху» 09:14, Экономика Почему ретейлеры перестали понимать желания покупателя 09:01, Потребрынок  Роспотребнадзор изъял из продажи 15 т некачественных кондитерских изделий 08:55, Общество Австралийский суд отпустил обвиняемую в подкладывании игл в клубнику 08:49, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 08:45, РБК и FW Raiffeisen Выжившие: какие компании избежали падения при обрушении рынка 08:29, Quote Мэттис рассказал о надежде США на возврат России к соблюдению ДРСМД 08:28, Политика Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США 08:19, Политика Суд повторно дал пожизненный срок убившему 19 женщин экс-милиционеру 08:09, Общество Бывшие менеджеры Тимченко стали совладельцами сервиса такси «Сити-мобил» 08:00, Бизнес Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 07:40, РБК и Lenovo Автобус с 17 детьми попал в аварию во Владивостоке 07:40, Общество Самые быстрорастущие компании России: анонс свежего номера журнала РБК 07:09, Бизнес
Отставного военного в Гватемале приговорили к 5160 годам тюрьмы
Общество, 10:19
0
Отставного военного в Гватемале приговорили к 5160 годам тюрьмы
Бывший военный признан виновным в убийстве 171 человека в Гватемале в период гражданской войны. За каждого Сантос Лопес Алонзо получил 30 лет тюрьмы, и еще 30 лет суд дал ему за преступления против человечности
Сантос Лопес Алонзо (Фото: Luis Soto / AP)

Суд в Гватемале приговорил отставного военного​ Сантоса Лопеса Алонзо, служившего в спецподразделении местных вооруженных сил Каибилес (Kaibiles), к 5160 годам тюрьмы. Об этом сообщает агентство EFE. Мужчина был признан виновным в участии в массовых убийствах мирных жителей в общине Дос-Эррес во время гражданской войны 1960–1996 годов в Гватемале.

Лопес Алонзо несет ответственность за убийство 171 человека в декабре 1982 года, пришел к выводу судья Элвис Дэвид Эрнандес. За каждую жертву он назначил бывшему военному по 30 лет тюрьмы и еще 30 лет за преступления против человечности. Таким образом, общий тюремный срок составил 5160 лет.

Однако за решеткой Лопес Алонзо, как уточняет 20minutos, проведет не более 50 лет: в Гватемале это максимальный срок, разрешенный законом. В настоящий момент отставному военному 66 лет.

Приговоренный, как выяснили в суде, был одним из 40 бойцов гватемальского спецподразделения Каибилес, они прибыли в общину Дос-Эррес в муниципалитете Ла-Либертад в декабре 1982 года. Военные искали 22 автомата, украденных, по их мнению, повстанцами несколько месяцев назад. В регионе бойцы спецподразделения согласно материалам суда находились в период с 4 по 6 декабря 1982 года. Над местными жителями они устроили настоящую расправу — насиловали женщин, убивали и избивали детей, мужчин и пожилых людей. Суд впоследствии признал их действия «вероломством»: военнослужащие действовали «умышленно», применяя «чрезмерное насилие» и «жестокость».

Под судебным следствием по этому делу Лопес Алонзо, как уточняет EFE, оказался только в прошлом году. В августе 2016 года он был депортирован в Гватемалу из США. Международный ордер на арест экс-военного был выдан в 1999 году. Сам он, по данным 20minutos, утверждал, что не виновен.

Согласно докладу ООН в результате гражданской войны в Гватемале погибли 200 тыс. человек, еще 45 тыс. числятся пропавшими без вести. Ответственность по меньшей мере за 97% смертей, по версии специалистов ООН, несут гватемальская армия и ее военизированные подразделения.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Гватемала , приговор
Главное
Единороссы предложили бороться с политическим двуличием и перебежчиками Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о пожизненном приговоре для 74 участников мятежа в Турции Политика
В Белоруссии ограбившего банк россиянина приговорили к 15 годам колонии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter