Д.Медведев: За проволочки и отписки чиновников надо наказывать

Президент РФ Дмитрий Медведев считает необходимым ввести административную ответственность для чиновников, нерадиво рассматривающих обращения граждан. Глава государства недоволен тем, что должностные лица затягивают с сроками рассмотрения предложений и жалоб от граждан.

"Многие люди жалуются на начальство, на формальный подход к их жалобам, письмам. Руководители регионов и муниципалитетов должны взять такие обращения на особый контроль. И вообще, пора сделать так, чтобы эти обращения влекли не только прямую реакцию чиновников, но и в случае отказа отвечать или затягивать решение вопросов, может быть, сопровождались дисциплинарной и административной ответственностью", - заявил Д.Медведев в ходе интернет-конференции с гражданами.

Глава государства считает недопустимым формальные отписки чиновников на обращения граждан. Президент отметил, что должностные лица обязаны отвечать в сроки и по существу.

Наконец, Д.Медведев уверен, что граждане должны знать, что их обращения не остались без внимания. Для этого президент считает необходимым налаживание обмена между электронными приемными федеральной и региональной уровнями властей.