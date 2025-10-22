 Перейти к основному контенту
Общество
Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодора»

Суд арестовал директора дочки «Автодора» Шайдуллина по делу о растрате
Рамиль&nbsp;Шайдуллин
Рамиль Шайдуллин (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Басманный суд Москвы арестовал по делу о растрате Рамиля Шайдуллина – генерального директора строительной компании «Автодор» (ООО «СК Автодор»), которая является «дочкой» государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор»), сообщила пресс-служба столичных судов.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шайдуллина Рамиля Фоатовича на срок 1 месяц 19 суток», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Авторы
Алена Нефедова
Лента новостей
