Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодора»
Рамиль Шайдуллин
Басманный суд Москвы арестовал по делу о растрате Рамиля Шайдуллина – генерального директора строительной компании «Автодор» (ООО «СК Автодор»), которая является «дочкой» государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор»), сообщила пресс-служба столичных судов.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шайдуллина Рамиля Фоатовича на срок 1 месяц 19 суток», — говорится в сообщении.
