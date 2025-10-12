Любовный треугольник стал причиной гибели 14 солдат в Южном Судане
В Южном Судане произошла перестрелка из-за «любовного треугольника», погибли 14 человек, еще несколько ранены, сообщает передает CBS.
Перестрелка произошла на рынке между служащими Объединенных сил по защите высокопоставленных лиц Южного Судана, в которые входят правительственные войска и бойцы оппозиции. Конфликт возник между двумя офицерами, один из которых поддерживал действующего президента Сальву Киира, второй — его оппонента Рика Мачара.
Мачара в сентябре обвинили в убийстве, госизмене и преступлениях против человечности. Его сняли с должности первого вице-президента, он находится по домашним арестом.
Южный Судан — самое молодое международно признанное государство в Восточной Африке. Оно появилось в 2011 году по итогам гражданской войны и разделения Судана.
С 2013 года в Южном Судане продолжалась гражданская война. Войска под управлением Мачара сражались с правительственными отрядами, подконтрольными Кииру. В 2018 году стороны заключили мирное соглашение.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов