Отец министра культуры покинул пост ректора театрального училища Щепкина

Профессор Антон Лещинский назначен исполняющим обязанности ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина при Малом театре. Бывший ректор Борис Любимов стал президентом вуза

Антон Лещинский (Фото: Министерство культуры Российской Федерации / Telegram)

Исполняющим обязанности ректора Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина при Малом театре назначен кандидат искусствоведения, профессор Антон Лещинский, сообщила пресс-служба министерства культуры.

Новый глава училища преподает в учебном заведении 28 лет, с 2022 года руководит магистерской программой вуза.

Лещинский — заслуженный артист России, автор монографии «Танцевальное воспитание драматического актера в России (1738–1888)» и нескольких научных работ по вопросам сценического и танцевального воспитания актеров. В общей сложности он участвовал в создании более 25 спектаклей Школы Малого театра и в 2022 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На сайте училища Лещинский указан как преподаватель танца на кафедре пластического воспитания.

Там говорится, что новый и. о. ректора в 1992 году окончил Московское академическое хореографическое училище, в 2001 году — балетмейстерский факультет ГИТИСа, в 2010 году — аспирантуру Московской государственной академии хореографии. С 1992 по 2008 годы работал артистом балета Государственного академического Большого театра России.

В качестве балетмейстера-постановщика Лещинский указан принял участие в создании более 30 спектаклей в московских драматических театрах, в их числе «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, «Женитьба Бальзаминова» А.Н. Островского, «Собачье сердце» М.А. Булгакова и другие.

Ранее должность ректора занимал театровед и педагог Борис Любимов — отец министра культуры Ольги Любимовой. Минкультуры поддержало решение коллектива института о введении новой должности — президента ВТУ им. М.С. Щепкина — и назначении на нее 78-летнего Любимова.

В России предельный возраст для занятия должности ректора вуза составляет 70 лет. Закон также ограничивает срок пребывания в должности — один контракт заключается максимум на пять лет, а всего один и тот же человек может занимать пост ректора одного и того же вуза не более трех сроков подряд. Исключения предусмотрены только для МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ, где ректор может работать и после 70 лет при одобрении учредителя.