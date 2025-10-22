 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Отец министра культуры покинул пост ректора театрального училища Щепкина

Минкультуры: Лещинский стал ректором Щепкинского училища вместо Бориса Любимова
Профессор Антон Лещинский назначен исполняющим обязанности ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина при Малом театре. Бывший ректор Борис Любимов стал президентом вуза
Антон Лещинский
Антон Лещинский (Фото: Министерство культуры Российской Федерации / Telegram)

Исполняющим обязанности ректора Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина при Малом театре назначен кандидат искусствоведения, профессор Антон Лещинский, сообщила пресс-служба министерства культуры.

Новый глава училища преподает в учебном заведении 28 лет, с 2022 года руководит магистерской программой вуза.

Лещинский — заслуженный артист России, автор монографии «Танцевальное воспитание драматического актера в России (1738–1888)» и нескольких научных работ по вопросам сценического и танцевального воспитания актеров. В общей сложности он участвовал в создании более 25 спектаклей Школы Малого театра и в 2022 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем и поблагодарил за учебник истории
Общество
Анатолий Торкунов

На сайте училища Лещинский указан как преподаватель танца на кафедре пластического воспитания.

Там говорится, что новый и. о. ректора в 1992 году окончил Московское академическое хореографическое училище, в 2001 году — балетмейстерский факультет ГИТИСа, в 2010 году — аспирантуру Московской государственной академии хореографии. С 1992 по 2008 годы работал артистом балета Государственного академического Большого театра России.

В качестве балетмейстера-постановщика Лещинский указан принял участие в создании более 30 спектаклей в московских драматических театрах, в их числе «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, «Женитьба Бальзаминова» А.Н. Островского, «Собачье сердце» М.А. Булгакова и другие.

Ранее должность ректора занимал театровед и педагог Борис Любимов — отец министра культуры Ольги Любимовой. Минкультуры поддержало решение коллектива института о введении новой должности — президента ВТУ им. М.С. Щепкина — и назначении на нее 78-летнего Любимова.

В России предельный возраст для занятия должности ректора вуза составляет 70 лет. Закон также ограничивает срок пребывания в должности — один контракт заключается максимум на пять лет, а всего один и тот же человек может занимать пост ректора одного и того же вуза не более трех сроков подряд. Исключения предусмотрены только для МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ, где ректор может работать и после 70 лет при одобрении учредителя.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Артист театр назначения
Материалы по теме
Суд оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах
Политика
Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето
Технологии и медиа
Генпрокуратура выявила незаконное обогащение ректора СПбГУП Запесоцкого
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Как организовать деловую игру, чтобы оценить сотрудников. Инструкция Образование, 14:12
Овчинский заявил о возведении 12 домов по проекту «Московские кварталы» Город, 14:10
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Губернатор посетил тренировку «Ростова» и выразил поддержку клубу РПЛ Спорт, 14:06
Умер создатель первого в Португалии частного телеканала Балсеман Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:01
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчета Инвестиции, 14:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России запустили сервис удаленной регистрации кассового оборудования РБК Компании, 14:00
Суд оставил под стражей замгубернатора Белгородской области Общество, 13:54
В Думе предложили ввести в УК статью за вовлечение детей в азартные игры Общество, 13:51
Почему биткоин не растет, как золото. В чем разница Крипто, 13:48
В Лиме введено ЧП из-за насилия на митингах. Фотогалерея Политика, 13:47 
Умер заслуженный тренер России по велоспорту Рыбин Спорт, 13:46
Автоподборщик Иваницкий об отличиях BMW из Европы, Кореи и КНР в эфире Радио РБК: «Одинаковые, но разные» Авто, 13:44