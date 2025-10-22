Лолита Милявская стала жертвой мошенников

Лолита сообщила, что назвала код, который был нужен мошенникам для доступа к ее «Госуслугам», когда те под видом доставки попросили его для входа в подъезд. Артистка запретила сделки со своим имуществом и выдачу себе кредитов

Лолита Милявская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сама она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Еду сегодня к зубному врачу. Понятно, что телефон, по работе, и на трубку, которая не по работе, звонок. Написано: транспортная компания. У меня доставка двух микрофонов должна быть, поэтому я думаю: о, круто», — рассказала певица.

По ее словам, она договорилась с мошенниками, чтобы заказ оставили в подъезде, поскольку сама она поехала к врачу. Те попросили ее сообщить код, не уточнив, зачем это нужно. «И я тут же код. И я тут же, не глядя. Отдаю код и слышу фразу: вы, Милявская, дура».

Певица призналась, что сообщила код с первого раза, как только ее попросили об этом.

По словам Милявской, на ее устройстве сразу появилось уведомление о входе на портал госуслуг. Однако рядом нашлись «толковые люди», которые быстро поменяли все коды, сообщила артистка.

Милявская также сказала, что после случившегося поехала в ближайший центр оказания государственных услуг и установила запреты на совершение сделок со своим имуществом, а также на получение кредитов.

В январе 2024 года источники РБК, близкие к МВД и территориальному отделу полиции, сообщили, что депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова телефонные мошенники обманули на 1 млн руб.

Мошенники позвонили Певцову в Telegram, представились сотрудниками ФСБ и убедили внести на их счет деньги. Общая сумма, переведенная злоумышленникам с 10 по 21 ноября 2023 года, превысила 1 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Певцова признали потерпевшим. Сотрудники правоохранительных органов установили, что актеру причинили материальный ущерб на сумму более 10 млн руб.