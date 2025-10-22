 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

Лолита Милявская стала жертвой мошенников

Певицу Лолиту Милявскую обманули телефонные мошенники
Сюжет
Как защититься от мошенников
Лолита сообщила, что назвала код, который был нужен мошенникам для доступа к ее «Госуслугам», когда те под видом доставки попросили его для входа в подъезд. Артистка запретила сделки со своим имуществом и выдачу себе кредитов
Лолита Милявская
Лолита Милявская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Певица Лолита Милявская стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сама она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Еду сегодня к зубному врачу. Понятно, что телефон, по работе, и на трубку, которая не по работе, звонок. Написано: транспортная компания. У меня доставка двух микрофонов должна быть, поэтому я думаю: о, круто», — рассказала певица.

По ее словам, она договорилась с мошенниками, чтобы заказ оставили в подъезде, поскольку сама она поехала к врачу. Те попросили ее сообщить код, не уточнив, зачем это нужно. «И я тут же код. И я тут же, не глядя. Отдаю код и слышу фразу: вы, Милявская, дура».

Суд определился по квартире Долиной, которая продала ее из-за мошенников
Общество
Лариса Долина

Певица призналась, что сообщила код с первого раза, как только ее попросили об этом.

По словам Милявской, на ее устройстве сразу появилось уведомление о входе на портал госуслуг. Однако рядом нашлись «толковые люди», которые быстро поменяли все коды, сообщила артистка.

Милявская также сказала, что после случившегося поехала в ближайший центр оказания государственных услуг и установила запреты на совершение сделок со своим имуществом, а также на получение кредитов.

В январе 2024 года источники РБК, близкие к МВД и территориальному отделу полиции, сообщили, что депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова телефонные мошенники обманули на 1 млн руб.

Мошенники позвонили Певцову в Telegram, представились сотрудниками ФСБ и убедили внести на их счет деньги. Общая сумма, переведенная злоумышленникам с 10 по 21 ноября 2023 года, превысила 1 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Певцова признали потерпевшим. Сотрудники правоохранительных органов установили, что актеру причинили материальный ущерб на сумму более 10 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Лолита Милявская мошенники обман певица
Лолита Милявская фото
Лолита Милявская
певица, актриса, телеведущая
14 ноября 1963 года
Материалы по теме
Мошенники начали использовать знакомых жертвы для обхода правил банков
Финансы
Мошенники начали рассылать фишинговые ссылки на «приз» от маркетплейса
Общество
Мошенники стали выманивать данные под видом заключения договоров на тепло
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Акции IT-компаний — худшие на российском рынке. Почему и что будет дальшеПодписка на РБК, 08:00
Самая безумная война за таланты: почему наступила эра «звезд-одиночек»Подписка на РБК, 07:58
Москвичей предупредили о пасмурной и сырой погоде Общество, 07:55
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Лолита Милявская стала жертвой мошенников Общество, 07:43
Глава Дагестана сообщил об атаке дронов на предприятие Политика, 07:43
Отец Маска рассказал о попытках через него познакомиться с Трампом
РАДИО
 Политика, 07:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Росавиация предупредила об изменениях рейсов в аэропорту Калининграда Политика, 07:19
В 9 матчах ЛЧ было зафиксировано 6 разгромных счетов и 5 красных карточек Спорт, 07:18
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 07:14
В восьмом российском аэропорту приостановили полеты Политика, 07:07
В США началась четвертая неделя шатдауна: сколько длились предыдущие Политика, 07:02
ФНС делегирует интернет-площадкам контроль за налогоплательщикамиПодписка на РБК, 07:01
Семь российских аэропортов за ночь ограничили полеты Политика, 06:42