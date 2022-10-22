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Один человек пострадал после пожара на пороховом заводе в Перми Общество, 22 окт, 23:21
Общество ,  
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Один человек пострадал после пожара на пороховом заводе в Перми

Один человек пострадал и был госпитализирован в результате пожара на пороховом заводе в Перми, он находится в реанимации, сообщили ТАСС в субботу в Городской клинической больнице им. С. Н. Гринберга.

«Поступали [пострадавшие в больницу]. Один [человек]», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поступали ли к ним пострадавшие при пожаре на пороховом заводе.

Он уточнил, что пациент находится в тяжелом состоянии, в реанимации.

Пожар на пороховом заводе в Перми начался вечером 22 октября. Издание 59.RU со ссылкой на местные паблики сообщало, что на заводе произошел взрыв, под завалами оказались 4 человека.

В октябре прошлого года после взрыва в пороховом цехе в Рязанской области погибли 17 человек. В экстренных службах сообщили ТАСС, что причиной взрыва могло стать замыкание в конвейерной ленте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Спустя несколько дней суд арестовал двух руководителей завода. 

Теги
пороховой завод Пермь Пожар пострадавший
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