Один человек пострадал после пожара на пороховом заводе в Перми

Один человек пострадал и был госпитализирован в результате пожара на пороховом заводе в Перми, он находится в реанимации, сообщили ТАСС в субботу в Городской клинической больнице им. С. Н. Гринберга.

«Поступали [пострадавшие в больницу]. Один [человек]», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поступали ли к ним пострадавшие при пожаре на пороховом заводе.

Он уточнил, что пациент находится в тяжелом состоянии, в реанимации.

Пожар на пороховом заводе в Перми начался вечером 22 октября. Издание 59.RU со ссылкой на местные паблики сообщало, что на заводе произошел взрыв, под завалами оказались 4 человека.

В октябре прошлого года после взрыва в пороховом цехе в Рязанской области погибли 17 человек. В экстренных службах сообщили ТАСС, что причиной взрыва могло стать замыкание в конвейерной ленте.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Спустя несколько дней суд арестовал двух руководителей завода.