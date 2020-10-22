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В Петербурге решили провести международную конференцию по борьбе с COVID

Мероприятие решил провести Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Конференция должна пройти в декабре, из иностранных гостей на ней ожидаются представители Гвинеи и стран СНГ
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разместил закупку на проведение в городе международной конференции по борьбе с коронавирусом. Внимание на документ обратила «Фонтанка».

Как следует из документа, мероприятие планируют провести с 9 по 10 декабря в центральной части города, в конференц-зале «уровнем не ниже уровня Президентской библиотеки или Константиновского дворца». Участвовать в нем должны не менее 100 человек — вирусологи, эпидемиологи, врачи, биологи, специалисты клинической лабораторной диагностики из российских регионов, а также представители российских и зарубежных органов государственной власти.

Согласно закупке, из иностранных граждан на мероприятии ожидаются представители Гвинейской республики и стран СНГ. Победитель конкурса должен будет подобрать для участия в конференции не менее 20 кандидатов из Гвинеи и не менее десяти из стран Содружества.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

В документе отмечается, что для гостей нужно подготовить пресс-конференцию, приветственный фуршет в первый день мероприятия, обеды и кофе-брейки, культурную программу с экскурсиями, а также торжественный ужин. Для иностранцев предусмотрены оплачиваемое проживание в гостинице и трансфер. Также в документе говорится, что для участников из Гвинеи нужно будет приобрести билеты для перелета в Петербург, оформить медстраховки с покрытием для одного человека в €50 тыс., доставить их из аэропорта в место проживания и обратно на индивидуальных такси бизнес-класса.

Начальная стоимость контракта — 6,9 млн руб., оплата будет осуществляться из средств федерального бюджета, говорится в документе. В нем отмечается также, что «любая из сторон может расторгнуть договор в связи с воздействием COVID-19 без какой-либо ответственности».

В комитете по внешним связям Смольного «Фонтанке» заявили, что аукцион объявило федеральное учреждение, которое не согласует с ведомством свою деятельность.В НИИ отказались от комментариев и посоветовали обратиться к своему учредителю — в центральный аппарат Роспотребнадзора.

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По данным сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии в Санкт-Петербурге выявили более 53,9 тыс. случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавируса стали 3509 человек. В городе действует ряд ограничений, в частности, обязательный масочный режим в транспорте и объектах торговли, рекомендательная самоизоляция для граждан старше 65 лет и обязательная для всех вернувшихся из-за границы, рекомендация не покидать жилье без крайней необходимости для всех жителей и другие.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Санкт-Петербург конференция коронавирус
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