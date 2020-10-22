В Петербурге решили провести международную конференцию по борьбе с COVID

Мероприятие решил провести Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Конференция должна пройти в декабре, из иностранных гостей на ней ожидаются представители Гвинеи и стран СНГ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разместил закупку на проведение в городе международной конференции по борьбе с коронавирусом. Внимание на документ обратила «Фонтанка».

Как следует из документа, мероприятие планируют провести с 9 по 10 декабря в центральной части города, в конференц-зале «уровнем не ниже уровня Президентской библиотеки или Константиновского дворца». Участвовать в нем должны не менее 100 человек — вирусологи, эпидемиологи, врачи, биологи, специалисты клинической лабораторной диагностики из российских регионов, а также представители российских и зарубежных органов государственной власти.

Согласно закупке, из иностранных граждан на мероприятии ожидаются представители Гвинейской республики и стран СНГ. Победитель конкурса должен будет подобрать для участия в конференции не менее 20 кандидатов из Гвинеи и не менее десяти из стран Содружества.

В документе отмечается, что для гостей нужно подготовить пресс-конференцию, приветственный фуршет в первый день мероприятия, обеды и кофе-брейки, культурную программу с экскурсиями, а также торжественный ужин. Для иностранцев предусмотрены оплачиваемое проживание в гостинице и трансфер. Также в документе говорится, что для участников из Гвинеи нужно будет приобрести билеты для перелета в Петербург, оформить медстраховки с покрытием для одного человека в €50 тыс., доставить их из аэропорта в место проживания и обратно на индивидуальных такси бизнес-класса.