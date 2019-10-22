Вице-премьер Акимов снялся в рекламе электронного протокола при ДТП

Видео: Национальная программа Цифровая экономика РФ

Вице-премьер Максим Акимов снялся в видеоролике, который рекламирует оформление протокола при ДТП онлайн. Ролик под названием «Совещание у вице-премьера Максима Акимова по продвижению суперсервисов» размещено на канале «Национальная программа Цифровая экономика РФ» в YouTube.

По сюжету несколько человек в разноцветных костюмах предлагают различные необычные и абсурдные способы отрекламировать оформление европротокола онлайн. Акимов все это время смотрит в окно, а под конец поворачивается к собравшимся, соглашается с идеей, что лучше обойтись вообще без роликов, и уходит из кабинета.

В конце июля Акимов пообещал, что до конца года на портале госуслуг появятся суперсервисы — комплексы оцифрованных госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям (например, рождение ребенка, оформление ДТП по европротоколу, оформление в вуз, получение и оформление льгот, пенсий и т.п.).

Всего к 2021 году заработает 25 суперсервисов, перечень которых был одобрен в феврале на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.



