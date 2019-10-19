Мужчина напал на женщину с ножом в Новой Москве

Мужчина напал на женщину с ножом в Новой Москве

Мужчина с ножом напал на женщину в столичной Щербинке, подозреваемого в нападении задержали. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 октября. Мужчина поджидал женщину во дворе жилого дома. Увидев ее, он несколько раз ударил женщину «предметом, похожим на нож». Пострадавшую госпитализировали в одну из московских клиник. Позже полицейские задержали подозреваемого в нападении, им оказался 43-летний житель Москвы. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

19 октября в Москве пьяный мужчина ранил сержанта полиции ножом в подземном переходе у станции метро «Савеловская». Пострадавшего полицейского госпитализировали, нападавшего задержали и доставили в отделение полиции.