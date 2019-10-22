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На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Медь разлилась на площади 10 кв м., из цеха, где это произошло, эвакуировали 50 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отметили в МЧС, работники цеха охладили вытекшую медь, засыпав ее черновой медью. В ликвидации последствий разлива, после которой завод работает в штатном режиме, участвовали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека без привлечения сил МЧС.

Общество
На Сахалине на заводе СПГ произошла утечка дизельного топлива

Представитель предприятия пояснил «Ura.ru», что, по предварительным данным, в цехе произошел сбой в работе установки весового дозирования одной из печей. «Печь была остановлена, частично металл был направлен в специальный приямок», — отметил он.

В сентябре 2019 года на Сахалине на заводе по производству сжиженного природного газа произошла утечка дизельного топлива на производственном комплексе «Пригородное». Представитель Sakhalin Energy, оператора завода, рассказывал РБК, что большая участь разлившегося топлива находилась в пределах обвалованной площадки резервуара. По его словам, источник утечки удалось обнаружить и устранить без угрозы для персонала и окружающей среды.

Автор: Артём Губенко
Теги: медь, разлив, рабочие
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