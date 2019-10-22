На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Медь разлилась на площади 10 кв м., из цеха, где это произошло, эвакуировали 50 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отметили в МЧС, работники цеха охладили вытекшую медь, засыпав ее черновой медью. В ликвидации последствий разлива, после которой завод работает в штатном режиме, участвовали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека без привлечения сил МЧС.

Представитель предприятия пояснил «Ura.ru», что, по предварительным данным, в цехе произошел сбой в работе установки весового дозирования одной из печей. «Печь была остановлена, частично металл был направлен в специальный приямок», — отметил он.