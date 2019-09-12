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На Сахалине на заводе СПГ произошла утечка дизельного топлива

На Сахалине на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) произошла утечка дизельного топлива, сообщила РБК пресс-секретарь Sakhalin Energy Ольга Морева.

Разлив произошел 10 сентября на производственном комплексе «Пригородное». «Большая часть разлившегося топлива находится в пределах обвалованной площадки резервуара. Разлив локализован, проводятся работы по его ликвидации», — сообщила Морева. По ее словам, источник утечки обнаружили и устранили.

Сейчас комплекс «Пригородное» работает в штатном режиме, угрозы для персонала нет. Согласно текущей оценке, разлив не представляет угрозы для окружающей среды, добавила Морева.

Компания Sakhalin Energy начала расследование инцидента. Mобилизованы ресурсы по ликвидации аварийных разливов нефти компании и подрядчика, работающего на объекте, сообщила Морева.

В региональном управлении МЧС России не ответили на звонки РБК.

Производственный комплекс «Пригородное» состоит из первого в России завода по производству сжиженного природного газа и терминала отгрузки нефти. Был запущен в 2009 году. Комплекс расположен на юге острова Сахалин, на побережье залива Анива, его общая площадь составляет около 4,2 кв. км.

Теги: дизельное топливо, Сахалин, утечка, новости РБК
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