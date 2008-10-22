BMW потребовала запретить ввоз в РФ продукции под ее маркой

Немецкая BMW AG потребовала от российской таможни запретить ввоз продукции, носящей фирменный знак компании, без ее разрешения. Соответствующее письмо направлено в адрес Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Мы предлагаем ФТС запретить неуполномоченным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ввоз продукции, носящей фирменный знак BMW", - сообщили РБК российском представительстве компании.

Собеседник агентства уточнил, что под продукцией компании имеются в виду автомобили, запчасти и все товары, носящие фирменный знак BMW. Вместе с тем он заметил, что физических лиц это касаться не будет.

В пресс-службе ФТС комментировать информацию по поводу письма BMW отказались, однако отметили, что товарный знак BMW зарегистрирован в реестре ФТС в сентябре 2008г. Соответственно, согласно главе 38 Таможенного кодекса РФ, таможенные органы будут следить за ввозом продукции этой компании.

Как отмечают эксперты, действия баварского концерна направлены на борьбу с "серым" импортом. При этом, по сведениям газеты "Коммерсантъ", письмо в ФТС подписали также представительства японских компаний Nissan и Toyota. В то же время издание напоминает, что на сторону неофициальных дилеров уже неоднократно вставали российские суды. Так, 10 сентября Арбитражный суд Москвы отказался конфисковать партию фирменных автозапчастей Honda и Nissan, вопреки требованию таможенников и официальных дилеров японских компаний. Схожие решения касательно запчастей Toyota недавно вынесли суды Восточно-Сибирского округа.