Девять россиян пострадали в ДТП с маршруткой в Турции
Девять россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир, им оказали первую помощь в больницах, госпитализация не потребовалась, сообщило российское посольство в Турции.
Дипмиссия заявила, что машина следовала из Каппадокии в Анталью, всего пострадали 18 человек, включая 15 туристов. О том, что там находились девять россиян, известно по данным турецких властей.
До этого об аварии, в которой пострадали 15 иностранных туристов, писали турецкие СМИ. По информации газеты Sabah, ДТП произошло из-за того, что водитель потерял управление.
17 сентября около 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим от комплекса Мачу-Пикчу в Перу. Они возвращались в город Агуас-Кальентес. Автобус съехал с 15-метрового склона в овраг, но не перевернулся.
Всего в салоне находились 32 пассажира, большинство из них — туристы. В посольстве России в Перу тогда сообщили, что информация о пострадавших россиянах не поступала.
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