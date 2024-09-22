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Девять россиян пострадали в ДТП с маршруткой в Турции

В ДТП с микроавтобусом в провинции Невшехир девять россиян получили «легкие травмы», им не понадобилась госпитализация, сообщило посольство. Всего в аварии пострадали 18 человек, включая 15 туристов

Девять россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Невшехир, им оказали первую помощь в больницах, госпитализация не потребовалась, сообщило российское посольство в Турции.

Дипмиссия заявила, что машина следовала из Каппадокии в Анталью, всего пострадали 18 человек, включая 15 туристов. О том, что там находились девять россиян, известно по данным турецких властей.

До этого об аварии, в которой пострадали 15 иностранных туристов, писали турецкие СМИ. По информации газеты Sabah, ДТП произошло из-за того, что водитель потерял управление.

В Турции 15 иностранных туристов пострадали в ДТП с автобусом
Общество
Фото:fiftyeight / Shutterstock

17 сентября около 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим от комплекса Мачу-Пикчу в Перу. Они возвращались в город Агуас-Кальентес. Автобус съехал с 15-метрового склона в овраг, но не перевернулся.

Всего в салоне находились 32 пассажира, большинство из них — туристы. В посольстве России в Перу тогда сообщили, что информация о пострадавших россиянах не поступала.

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Турция ДТП туристы посольство
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