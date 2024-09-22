В Турции 15 иностранных туристов пострадали в ДТП с автобусом

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В турецкой провинции Невшехир перевернулся микроавтобус, пострадали 18 человек, в том числе 15 иностранных туристов, сообщает газета Sabah.

«Микроавтобус, которым управлял Айдын Э., перевозивший туристов из Невшехира в Аланью, перевернулся из-за того, что его водитель потерял управление <...>, в результате аварии в микроавтобусе пострадали 18 человек, 15 из которых — туристы», — написало издание.

На место аварии оперативно прибыла скорая помощь и полиция. Пострадавших доставили в больницы. Газета не уточнила, были ли россияне среди пострадавших туристов.

РБК направил запрос в посольство России в Анкаре.

Ранее, 17 сентября, около 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим от комплекса Мачу-Пикчу в Перу. Они возвращались в город Агуас-Кальентес. Автобус съехал с 15-метрового склона в овраг, но не перевернулся.

Всего в салоне находились 32 пассажира, большинство из них — туристы. В посольстве России в Перу тогда сообщили РЕН ТВ, что информация о пострадавших россиянах не поступала.