Бывшая помощница семьи Сергея Шнурова получила условный срок за кражи

Уголовное дело против экс-помощницы Шнуровых было возбуждено в 2022 году, заявление на нее написала супруга исполнителя, когда обнаружила недостачу в несколько миллионов. Подсудимая признала вину, ее приговорили к 8 годам условно

Сергей Шнуров (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшей помощнице и администратору российского певца Сергея Шурова Анастасии Кулагиной. Женщину обвинили в совершении регулярных краж с банковских карт Шнурова и его жены Ольги и приговорили к восьми годам лишения свободы условно, передает «Коммерсантъ».

Во время следствия ответчица не признавала вину, ссылаясь на ст. 51 Конституции (дает право не свидетельствовать против себя и близких родственников), однако позже изменила позицию и заявила о раскаянии. Она попросила прощения у Ольлги Шнуровой и призвала суд строго ее не наказывать.

В итоге судья признала 33-летнюю подсудимую виновной по 61 эпизоду краж со счетов супругов Шнуровых. Ей было назначено по два с половиной года колонии общего режима, а за единственный случай кражи в особо крупном размере — четыре года. «По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний» судья приговорила Кулагину к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Также суд обязал женщину компенсировать причиненный ущерб Шнурову и его жене.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», уголовное дело против экс-помощницы Шнуровых было возбуждено в декабре 2022 года. Поводом стало заявление супруги исполнителя, обвинившей Кулигину в краже денег со счетов. Газета отмечает, что Кулигина давно работала в шоу-бизнесе, и, как следует из показаний самого Сергея Шнурова, ссылка на которые содержится в судебном решении, с девушкой он познакомился в сентябре 2020 года, когда работал в руководстве телеканала RTVI, а она «выполняла ряд функций его помощника и ассистента». После ухода с телевидения он предложил Кулагиной работу личным ассистентом.

Согласно материалам дела, помощница имела доступ к банковским картам супругов для оплаты оказываемых семье артиста услуг и перевода зарплаты обслуживающему персоналу, в том числе себе самой. При этом о том, что она воровала со счетов, Шнуровы узнали случайно — когда супруги дали помощнице поручение о приобретении трех бутылок вина, стоимость которых составляла 150 тыс. руб., с карты списалось 180 тыс. руб. После этого случая Ольга Шнурова решила проверить все банковские операции и в результате обнаружила многочисленные переводы средств на карту помощницы. Суммы варьировалась от 1–2 тыс. до нескольких десятков тысяч рублей. Как отмечает «Коммерсантъ», наиболее крупным эпизодом дела стала кража 3,5 млн руб. наличными, в которой Шнуровы также обвинили помощницу.

Адвокат обвиняемой Ярослав Пакулин рассказывал, что Кулагина «была беззаветно предана» Шнурову, однако строгое отношение со стороны его супруги омрачало ее работу. «Это могло обострить ее чувства и эмоции. Ревности точно не было. Просто отношения у них не сложились именно из-за исполнения обязанностей. Попалась суровая хозяйка, требования были завышенные, — говорил адвокат.

Как отмечает «Комсомольская правда», это не первый эпизод, когда Кулигину обвиняли в расточительстве. В 2020 году женщина была правой рукой экс-солистки группы ВИА Гра Анны Седоковой. Но в один момент певица заметила, что помощница уже несколько месяцев не платила за ее квартиру и не рассчиталась за детсад ее ребенка. «Она брала у вас деньги, прикрываясь ипотекой, которой у нее нет. Потом у ее мамы была операция на коленях. Нужны были деньги и на это», — вспоминала Седокова в своих соцсетях.