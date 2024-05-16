Шнуров ответил на сообщения о неуплаченных налогах
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров в беседе с РБК заявил, что всегда платит налоги в срок.
«Вкратце о моих налоговых отчислениях. Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют, это не обновленный скрин моего личного кабинета. Налоги за первый квартал этого года. Которые уже уплачены», — пояснил Шнуров.
Артист добавил, что не получал извещение из налоговой инспекции, поскольку оплатил все налоги, а как данные его личного кабинета попали к журналистам, он не знает.
«Как он [скриншот] попал к «журналистам» — вопрос. Извещения от налоговой я, естественно, не получал. Потому как все уже уплатил», — добавил артист.
«Получилась следующая ситуация. Мой бухгалтер 2 мая рассчитала и оплатила все мои налоговые начисления, но платеж не прошел. 13 мая бухгалтер сделала повторный платеж, но система пока не обновилась, поэтому там старая информация», — пояснил РБК Сергей Шнуров
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Шнуров получил извещение от ФНС о налоге на 4 591 764 рубля. К публикации был приложен скриншот с датой 2 мая 2024 года.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?