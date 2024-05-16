Шнуров ответил на сообщения о неуплаченных налогах

Сергей Шнуров (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров в беседе с РБК заявил, что всегда платит налоги в срок.

«Вкратце о моих налоговых отчислениях. Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют, это не обновленный скрин моего личного кабинета. Налоги за первый квартал этого года. Которые уже уплачены», — пояснил Шнуров.

Артист добавил, что не получал извещение из налоговой инспекции, поскольку оплатил все налоги, а как данные его личного кабинета попали к журналистам, он не знает.

«Как он [скриншот] попал к «журналистам» — вопрос. Извещения от налоговой я, естественно, не получал. Потому как все уже уплатил», — добавил артист.

«Получилась следующая ситуация. Мой бухгалтер 2 мая рассчитала и оплатила все мои налоговые начисления, но платеж не прошел. 13 мая бухгалтер сделала повторный платеж, но система пока не обновилась, поэтому там старая информация», — пояснил РБК Сергей Шнуров

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Шнуров получил извещение от ФНС о налоге на 4 591 764 рубля. К публикации был приложен скриншот с датой 2 мая 2024 года.