Boeing-737 при посадке в Новокузнецке выкатился за пределы полосы и повредил шасси

Boeing-737 при посадке в Новокузнецке выкатился за пределы полосы

Фото: Евгений Медведев / Shutterstock

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines), выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил шасси. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел ранним утром 22 августа.

«По предварительным данным, около 5 часов утра в международном аэропорту Новокузнецк имени Б.В. Волынова при посадке воздушного судна Boeing-737 авиакомпании «Северный ветер», выполнявшего рейс Санкт-Петербург — Новокузнецк, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

Самолет буксировали к месту стоянки. На борту самолета находились 140 пассажиров. Никто не пострадал, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В конце мая Boeing-737 авиакомпании Nordwind выкатился за пределы полосы в аэропорту Новокузнецка. Самолет должен был выполнить рейс в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 157 пассажиров, из них 17 детей. Пострадавших в результате инцидента не было.