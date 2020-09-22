Экс-главу правления Межпромбанка арестовали по делу о злоупотреблениях

Суд отправил под арест до ноября экс-председателя правления обанкротившегося Межпробанка Марину Илларионову. Она занимала эту должность только два месяца непосредственно перед отзывом лицензии

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Басманный суд 18 сентября арестовал экс-председателя правления Межпромбанка, ликвидированного в 2010 году, Марину Илларионову. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Об аресте Илларионовой ходатайствовало следствие. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Под арестом Илларионова останется как минимум до 18 ноября.

Как пишет «Коммерсантъ», Илларионова занимала свою должность всего два месяца — с 3 августа по 5 октября 2010 года, то есть вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее обвиняют в расторжении по указанию собственника банка Сергея Пугачева договоров залога по кредитам почти на 68 млрд руб., что и привело к банкротству банка.

Межпромбанк (Международный промышленный банк) был основан в 1992 году, в 2010 году он обанкротился, и ЦБ отозвал у него лицензию. Основным фигурантом дела о банкротстве Межпромбанка является его основатель и главный бенефициар, банкир Сергей Пугачев, покинувший Россию в 2011 году.