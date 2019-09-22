Умер единственный космонавт из ГДР Зигмунд Йен

Зигмунд Йен отправился в космос в 1978 году на борту советского корабля «Союз 29»

Валерий Быковский и Зигмунд Йен (Фото: Александр Моклецов / РИА Новости)

В Германии в возрасте 82 лет умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен. О его смерти изданию Deutsche Welle сообщили в Аэрокосмическом агентстве Германии. Там отметили, что с уходом из жизни Йена Германия лишилась всемирно признанного ученого и инженера.

Зигмунд Йен совершил свой единственный полет в космос в 1978 году. Будучи офицером армии ГДР, он был участников программы «Интеркосмос» и напарником Валерия Быковского. На космическом корабле «Союз 29» они летали на орбитальную станцию «Салют-6».

После своего полета Йен получил звание героя ГДР и СССР, продолжив заниматься научной работой в центре под Берлином. Однако после объединения Германии космонавт был уволен из рядов вооруженных сил, однако надолго без работы не остался. По предложению Ульфа Мербольда, который будучи гражданином ФРГ стал вторым немецким космонавтом, став членом экипажа шаттла «Колумбия» в 1983 году, хорошо знавшего русский язык Йена отправили в Москву представителем Европейского аэрокосмического агентства. С 1993 по 2002 год он был представителем Аэрокосмического агентства Германии при Роскосмосе, а его местом работы был Звездный городок.

Окончательно на пенсию Йен ушел в 2002 году.

За время работы существования программы «Интеркосмос» на советских кораблях в космос летали представители целого ряда дружественных СССР стран: Чехословакии, Польши, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Румынии, Сирии и Афганистана. Из стран Запада в программе в 1982 году принял участие француз Жан-Лу Кретьен.