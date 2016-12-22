В рейтинг самых опасных городов мира вошел Новосибирск

Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург попали в рейтинг самых опасных городов мира по уровню преступности. На постсоветском пространстве выше них оказались только Алма-Ата и Киев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сервис Numbeo, собирающий статистику о качестве жизни в различных регионах мира, опубликовал рейтинг самых криминальных городов 2018 года. В список из более чем 300 населенных пунктов попали три российских города.

Ранжирование городов сервис провел по соотношению индекса преступности и индекса безопасности. Индексы высчитываются на основе статистики по совершенным преступлениям. В сумме оба индекса дают показатель в 100 пунктов. Так, для самого опасного в мире города, занявшего первую строчку рейтинга, — гондурасского Сан-Педро-Сула — соотношение индексов преступности и безопасности составило 85,18:14,82.

Самым опасным российским городом, по версии Numbeo, стал Новосибирск, занявший 137-ю позицию в рейтинге. Соотношение индексов преступности и безопасности для Новосибирска составило 47,15:52,85. В рейтинг также попали Москва (144-я строчка) и Санкт-Петербург (198-е место).

Самым опасным с точки зрения преступности городом постсоветского пространства, по оценке сервиса, стала Алма-Ата (112-е место в глобальном рейтинге). Вслед за ней среди городов бывшего СССР идет Киев (130-е место).

Среди европейских городов самую большую опасность для туристов, как полагают аналитики Numbeo, представляет французский Марсель (44-е место в глобальном рейтинге). А самым безопасным городом оказался Абу-Даби (соотношение рейтингов преступности и безопасности – 13,63:86,37).

В начале сентября компания Wealth-X, специализирующаяся на анализе глобального благосостояния,​ подвела итоги 2017 года и представила рейтинг городов по числу сверхбогатых жителей. Москва в списке городов, ранжированных по числу горожан с состоянием более $1 млн, заняла 25-е место — за год количество миллионеров и мультимиллионеров в российской столице выросло на 19,4%, с 1110 до 1325 человек.