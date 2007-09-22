В США из-за смертей младенцев отозван 1 млн кроватей

В США отозваны около 1 млн детских кроватей в связи с гибелью троих младенцев, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Комиссии по безопасности потребительской продукции страны. Отзыв касается кроваток моделей Simplicity и Graco компании Simplicity Inc., произведенных в Китае и реализованных в США в период с января 1998г. по май 2007г.

Причиной гибели младенцев - двоих шестимесячных малышей и одного девятимесячного, стала несовершенная конструкция изделий. Всего было зафиксировано 55 случаев серьезных затруднений при их пользовании.

Данный случай - очередной в ряду претензий властей США к продукции китайского производства. В начале июня 2007г. американская компания Gold City Enterprise LLC, импортирующая в США из КНР гигиеническую продукцию, отозвала 170 тыс. тюбиков зубной пасты на всей территории США, поскольку, предположительно, в ней мог содержаться опасный для здоровья химикат - диэтиленгликоль (загуститель, применяемый в производстве антифриза, может быть использован недобросовестными производителями для выпуска зубной пасты в качестве более дешевой замены глицерина).

Ранее в США были зафиксированы случаи гибели домашних животных из-за отравления китайским кормом для животных, в котором было обнаружено токсическое вещество - меламин. В конце июня с.г. Соединенные Штаты ввели запрет на импорт китайских морепродуктов.

Ситуация усугубилась скандалом вокруг мирового лидера производства и реализации игрушек и семейных товаров американской Mattel Inc. С начала августа с.г. компания несколько раз объявляла об отзыве игрушек, изготовленных в Китае, из-за повышенного содержания свинца в краске, а также опасно вставленных в некоторые из них магнитов. Общее число отозванных игрушек во всем мире достигло 18,2 млн шт.

12 сентября 2007г. Европейский союз (ЕС) пригрозил Пекину наложить запрет на импорт ряда потребительских товаров из Китая в случае, если Пекин не ответит на запросы ЕС относительно стандартов безопасности и качества своей продукции.