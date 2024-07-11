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Минобрнауки назначило врио главы БФУ вместо арестованного ректора

Максим Демин
Максим Демин (Фото: БФУ им. И. Канта)

Временно исполняющим обязанности руководителя Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта назначили проректора по научной работе Максима Демина. Об этом сообщает пресс-служба университета.

10 июля ректора БФУ Александра Федорова арестовали по подозрению в хищении более 18 млн руб.

«Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков», — говорится в сообщении.

Демин — кандидат физико-математических наук, автор 28 научных публикаций и шести патентов. В 2009 году он окончил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в качестве инженера-физика. В БФУ ученый пришел работать в 2016 году, через четыре года стал проректором по научной работе.

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8 июля ректора БФУ Александра Федорова и проректора Елену Мялкину задержали на рабочих местах. По версии следствия, Федоров с помощью своей заместительницы Мялкиной незаконно присвоил более 18,6 млн руб. по разработанной ими схеме премирования сотрудников.

С февраля 2022 года по июнь 2024 года работникам БФУ выплачивали вознаграждения за усердную работу, затем средства через проректора возвращали Федорову. В управлении СК по Калининградской области ТАСС сообщили, что незаконные выплаты в университете достигали 200–400 тыс. рублей.

В рамках незаконной схемы Федоров и Мялкина присвоили более 18,6 млн рублей, считают следователи. СК завел дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата, совершенные организованной группой. 10 июля Ленинградский районный суд Калининграда арестовал Федорова и Мялкину до 8 сентября.

Теги
ректор Минобрнауки арест Калининградская область
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