Пассажирский самолет с задымлением в салоне сел в Шереметьево

В Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет из Хабаровска. У него сработал датчик задымления салона. Источники госагентств называют предварительной причиной возгорание кресла, его обесточили и потушили

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пассажирский самолет Airbus A350 из Хабаровска со сработавшим датчиком задымления салона совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, причиной стало задымление одного из кресел, передает РЕН ТВ. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что кресло обесточили, его потушили подручными средствами, пострадавших нет.

ТАСС пишет, что самолет находился в пути более семи часов, в Шереметьево направили экстренные службы.

РБК направил запрос в пресс-службы аэропорта Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот».