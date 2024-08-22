Пассажирский самолет с задымлением в салоне сел в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus A350 из Хабаровска со сработавшим датчиком задымления салона совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, причиной стало задымление одного из кресел, передает РЕН ТВ. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что кресло обесточили, его потушили подручными средствами, пострадавших нет.
ТАСС пишет, что самолет находился в пути более семи часов, в Шереметьево направили экстренные службы.
РБК направил запрос в пресс-службы аэропорта Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот».
совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за запаха гари в кабине пилотов. Рейс № 1141 выполняла авиакомпания «Аэрофлот». «РИА Новости» со ссылкой на источник писали об отсутствии пострадавших.
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