Над Челябинским металлургическим заводом поднялся оранжевый дым из-за ЧП

«Мечел»: в Челябинске был виден оранжевый дым из-за ЧП на выпуске чугуна

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На Челябинском металлургическом заводе (входит в структуру компании «Мечел») произошла нештатная ситуация на выпуске чугуна, из-за этого пошел оранжевый дым, сообщает 74.RU со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», — рассказали на заводе. Технологический процесс уже возобновили, ведется служебное расследование.

В пресс-службе объяснили, что оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия.

РБК направил запрос в пресс-службу «Мечела», обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона и региональный СК. В МЧС отказались от комментариев.

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