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«Ъ» узнал о 4 годах условно для профессора РАО за растраты на саму себя

«Ъ»: экс-главу института изучения семьи РАО Волосовец приговорили к 4 годам условно
Суд признал экс-главу Института детства, семьи и воспитания РАО Волосовец виновной в растрате, назначив условный срок в четыре года. Обвиняемая вину не признала. По версии следствия, она выписывала себе премии и гонорары

Басманный районный суд Москвы вынес приговор экс-главе федерального государственного бюджетного научного учреждения (ФГБУ) Российской академии образования (РАО) Института изучения детства, семьи и воспитания Татьяне Волосовец, следует из карточки дела. По информации «Коммерсанта», ее приговорили к четырем годам заключения условно.

Волосовец признали виновной в крупной и особо крупной растратах (ч.3, ч. 4 ст. 160 УК). По версии обвинения, она выписывала себе премии и гонорара, пользуясь должностными привилегиями, когда возглавляла институт (2018-2020 годы).

Прокурор в прениях просил четыре года реального заключения, однако суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемой и то, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, отмечает издание.

Также суд удовлетворил иск института изучения детства, семьи и воспитания, признанного потерпевшей стороной по делу, взыскав с Волосовец ущерб более чем на 4 млн руб.

Как пишет «Ъ», о махинациях со средствами института стало известно в ходе плановой выездной проверки межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства в августе 2021 года. Тогда было установлено, что Волосовец выписала себе два крупных гонорара за якобы выполненные для института работы — они составили основную сумму ущерба по делу. В том же году она выписала себе стимулирующую премию в размере 82,4 тыс. руб.

Кроме того, став директором института, Волосовец сдала в аренду своей же организации личный BMW 420d. Причем институт арендовал машину для организации рабочих поездок своего директора. Автомобиль будет передан ФГБУ в счет погашения причиненного ущерба.

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Волосовец вину не признала и заявила, что все научные статьи и работы ею были подготовлены в рамках реализации заданий, поступивших из Министерства просвещения. По данным издания, это подтвердил и один свидетель из ведомства, но он не смог пояснить, каким образом эти работы оплачивались, а также подробности заключенных соглашений. Что касается сданного в аренду институту BMW, подсудимая поясняла, что автомобилем она пользовался только для рабочих поездок, он был доступен и для других сотрудников организации.

Волосовец в комментарии РБК в мае, когда стало известно о возбуждении против нее уголовных дел, признала наличие «нарушений финансовой дисциплины» в институте, но заявила, что деньги не присваивала.

Волосовец родилась в 1965 году в Таганроге. В 1995 году она защитила кандидатскую диссертацию по специальности «специальная педагогика» (логопедия), затем стала доцентом кафедры логопедии МГПУ. С 2002 по 2004 год была начальником Управления специального образования Министерства образования Российской Федерации. Позже работала в структурах МИД и в РУДН. В 2008 году возглавила «Институт психолого-педагогических проблем детства» при РАО. Также она является координатором «Российско-фламандского сотрудничества в области образования».

 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
растрата условный срок Басманный суд РАО
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