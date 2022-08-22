В мэрии объяснили вновь появившийся запах гари в Москве

Из-за атмосферных условий в Москве снова ощущаются последствия лесных пожаров в Рязанской области, но вскоре ситуация должна улучшиться

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из-за направления ветра и «ослабления условий рассеивания» в Москве в ночные часы и ранним утром сильнее ощущается запах гари от лесных пожаров, говорится в сообщении московского комплекса городского хозяйства. Однако превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в городе не зафиксировано, констатируют чиновники.

«В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется — в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари», — говорится в сообщении.

Жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари в городе с 17 августа. Дым пришел в столицу из Рязанской области, где продолжают гореть леса. Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ветер по-прежнему дует в столицу со стороны зоны пожаров. «Ветер юго-восточный, по-прежнему вынос с Рязанщины, и с пожарами еще проблемы. Поступление этого воздуха продолжится, но за счет того, что в течение дня ветер будет усиливаться, усилится турбулентное перемешивание воздуха в разных слоях, своеобразная проветриваемость атмосферы улучшится», — сказал Тишковец. Он также не исключал увеличения концентрации продуктов горения в воздухе в утренние и ночные часы.