Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 09:31
Зеленский назвал черту, за которой будут невозможны переговоры с Россией Политика, 09:27
Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Pro, 09:26
В мэрии объяснили вновь появившийся запах гари в Москве Общество, 09:26
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 09:03
Запрет на полеты в аэропорты юга России продлили до конца августа Общество, 09:00
МИД назвал рискованным курс НАТО на игнорирование «красных линий» России Политика, 08:57
Получить оффер на высокооплачиваемую должность — 5 секретов резюме Pro, 08:56
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эрдоган обсудит с правительством переговоры с Путиным и Зеленским Политика, 08:49
Овечкин возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ Спорт, 08:49
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 08:38
«Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Pro, 08:29
Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом в Японии Общество, 08:28
Deccan Heral узнал, что Индия скоро может начать принимать карты «Мир» Финансы, 08:19
Общество ,  
0 

В мэрии объяснили вновь появившийся запах гари в Москве

Из-за атмосферных условий в Москве снова ощущаются последствия лесных пожаров в Рязанской области, но вскоре ситуация должна улучшиться
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из-за направления ветра и «ослабления условий рассеивания» в Москве в ночные часы и ранним утром сильнее ощущается запах гари от лесных пожаров, говорится в сообщении московского комплекса городского хозяйства. Однако превышений предельно допустимых нормативов концентрации взвешенных частиц в городе не зафиксировано, констатируют чиновники.

«В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется — в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари», — говорится в сообщении.

Специалисты предупредили о запахе гари в Москве на следующей неделе
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жители Москвы начали жаловаться на смог и запах гари в городе с 17 августа. Дым пришел в столицу из Рязанской области, где продолжают гореть леса. Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ветер по-прежнему дует в столицу со стороны зоны пожаров. «Ветер юго-восточный, по-прежнему вынос с Рязанщины, и с пожарами еще проблемы. Поступление этого воздуха продолжится, но за счет того, что в течение дня ветер будет усиливаться, усилится турбулентное перемешивание воздуха в разных слоях, своеобразная проветриваемость атмосферы улучшится», — сказал Тишковец. Он также не исключал увеличения концентрации продуктов горения в воздухе в утренние и ночные часы.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
лесные пожары Москва мэрия
Материалы по теме
Гидрометцентр сообщил о чрезвычайной пожароопасности в Москве и области
Общество
В Рязанской области объявили эвакуацию еще одного поселка из-за пожаров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter