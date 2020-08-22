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В Волгоградской думе предложили вернуть область в московский часовой пояс

Областная дума подготовила законопроект о возврате региона в московский часовой пояс по итогам опроса жителей. Волгоградскую область перевели в другую часовую зону (московское время плюс один час) в октябре 2018 года
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Волгоградская областная дума внесла в Госдуму законопроект о переводе региона в другой часовой пояс. Текст документа опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Проект закона предусматривает переход Волгоградской области из третьей часовой зоны (московское время плюс один час) во вторую (московское время). Как пояснили РБК в областной думе, его разработали по итогам опроса местных жителей. Там отметили, что парламентарии основывались на мнении большей части населения.

Регион перешел на местное время в октябре 2018 года. Решение было принято по итогам голосования, большинство участников которого высказались за смену часового пояса (почти 60%, или 687 тыс. человек). Соответствующий закон приняли Госдума и Совфед, а затем его подписал президент. Как сообщили РБК в областной думе, после этого жители Волгоградской области неоднократно обращались к властям региона с просьбой вернуться к обсуждению вопроса.

В марте 2020 года органы местного самоуправления решили провести повторное голосование. Исследование прошло с 25 июня по 1 июля, в нем приняли участие более 1,35 млн человек. За переход на московское время высказались 65,74% проголосовавших (около 890 тыс. жителей), за местное — 33,99% (460 тыс.). Окончательные результаты не сильно отличаются от предварительных, которые были представлены в начале июля.

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Общество
Волгоград

Участники опроса в числе наиболее частых доводов в пользу возвращения московского времени назвали повышенную нагрузку на школьников и студентов, поскольку занятия начинаются затемно, а также неудобства для бизнеса, при частых путешествиях и командировках. Помимо этого они отметили нарушение биологического ритма и плохое самочувствие из-за несоответствия времени астрономическому и неудобство при просмотре телепрограмм и матчей, сообщили в облдуме.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, если закон примут, он вступит в силу 20 декабря 2020 года.

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До 1988 года регион находился в третьей часовой зоне. Совет министров СССР установил в Волгоградской области московское время с последнего воскресенья марта того же года.

Авторы: Любовь Порываева, Наталия Анисимова
Теги: Волгоградская область, часовой пояс, законопроект
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