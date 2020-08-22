В Волгоградской думе предложили вернуть область в московский часовой пояс

Областная дума подготовила законопроект о возврате региона в московский часовой пояс по итогам опроса жителей. Волгоградскую область перевели в другую часовую зону (московское время плюс один час) в октябре 2018 года

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Волгоградская областная дума внесла в Госдуму законопроект о переводе региона в другой часовой пояс. Текст документа опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Проект закона предусматривает переход Волгоградской области из третьей часовой зоны (московское время плюс один час) во вторую (московское время). Как пояснили РБК в областной думе, его разработали по итогам опроса местных жителей. Там отметили, что парламентарии основывались на мнении большей части населения.

Регион перешел на местное время в октябре 2018 года. Решение было принято по итогам голосования, большинство участников которого высказались за смену часового пояса (почти 60%, или 687 тыс. человек). Соответствующий закон приняли Госдума и Совфед, а затем его подписал президент. Как сообщили РБК в областной думе, после этого жители Волгоградской области неоднократно обращались к властям региона с просьбой вернуться к обсуждению вопроса.

В марте 2020 года органы местного самоуправления решили провести повторное голосование. Исследование прошло с 25 июня по 1 июля, в нем приняли участие более 1,35 млн человек. За переход на московское время высказались 65,74% проголосовавших (около 890 тыс. жителей), за местное — 33,99% (460 тыс.). Окончательные результаты не сильно отличаются от предварительных, которые были представлены в начале июля.