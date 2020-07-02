В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Волгоград (Фото: Кирилл Брага / Getty Images)

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за переход с местного на московское время. Об этом на совещании по итогам голосования по поправкам к Конституции и опроса о времени сообщил депутат областной Думы Сергей Булгаков, передает «РИА Новости».

Опрос о переходе на московское время провели в регионе одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.

Как передает издание RIAC34.RU со ссылкой на Булгакова, за московское время проголосовали в основном жители областной столицы и многих сельских районов, а за местное время — жители Городищенского и Среднеахтубинского районов. По словам губернатора области Андрея Бочарова, в опросе о времени приняли участие 74% избирателей.