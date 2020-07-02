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В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

Волгоград
Волгоград (Фото: Кирилл Брага / Getty Images)

Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за переход с местного на московское время. Об этом на совещании по итогам голосования по поправкам к Конституции и опроса о времени сообщил депутат областной Думы Сергей Булгаков, передает «РИА Новости».

Опрос о переходе на московское время провели в регионе одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.

Как передает издание RIAC34.RU со ссылкой на Булгакова, за московское время проголосовали в основном жители областной столицы и многих сельских районов, а за местное время — жители Городищенского и Среднеахтубинского районов. По словам губернатора области Андрея Бочарова, в опросе о времени приняли участие 74% избирателей.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Регион перешел на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года по результатам референдума, который прошел в один день с президентскими выборами в марте того же года. Тогда за перевод времени на час вперед проголосовали почти 60% жителей области. После этого соответствующий закон приняли Госдума и Совфед, а затем его подписал президент России.

В марте 2020 года депутаты облдумы приняли решение провести повторное голосование по вопросу времени. Губернатор области тогда отметил, что по прошествии времени необходимо изучить влияние действующего часового пояса на жителей региона, передавало местное агентство «Волга-медиа».

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Изначально планировалось, что опрос пройдет 22 апреля. Однако после переноса даты всероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны дату опроса также сдвинули на 1 июля.

Теги: Волгоградская область, московское время
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