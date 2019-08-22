При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

Возгорание началось в каюте механика, когда теплоход находился на Соляном причале. С теплохода были эвакуированы более 300 человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС. По данным ведомства, погибший находился в каюте.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС, пожар на теплоходе начался в 5:30. Возгорание началось на первой палубе в каюте механика, площадь пожара составила 13 кв. м.

«РИА Новости» со ссылкой на спасателей передает, что из-за пожара были эвакуированы более 300 человек, в том числе 240 пассажиров. Их разместили в здании ресторана на берегу.

По данным круизных порталов, четырехпалубный теплоход проекта 301 «Петр Чайковский» вмещает 230 пассажиров. На борту теплохода 141 каюта.