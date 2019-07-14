На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

Авария произошла в Ярославской области. Пострадавших в результате происшествия нет. Яхта после столкновения затонула

Фото: vk.com / rybinsk_dtp

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань». Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте регионального главка МЧС. Последняя в результате аварии, уточняет «Первый ярославский» телеканал, затонула.

Инцидент, по словам представителей ведомства, произошел в ночь на 13 июля. Информацию о нем сотрудники экстренных служб получили накануне в 2:15 мск. После этого на место случившегося выехали спасатели из Рыбинска и Углича, в том числе поисково-спасательные группы. Однако пострадавших в результате аварии они так и не обнаружили, отмечают в МЧС.

Эту версию со ссылкой на очевидцев подтверждает местный портал «PRO Город». По данным его собеседников, людей с яхты быстро эвакуировали. Потребовалась ли эвакуация людей с теплохода, интернет-издание не поясняет, замечая однако, что спустя несколько часов после аварии теплоход с пассажирами продолжил свой круиз. Куда и откуда он направлялся, не уточняется. Также неизвестно, сколько человек в момент происшествия находились на яхте и на теплоходе.

Остальных деталей случившегося местные СМИ и представители МЧС также не приводят. И «Алексея Толстого», и «Потудань» после аварии обследует транспортная комиссия Ространснадзора, замечает газета «Рыбинские известия». Обстоятельства случившегося выясняются.