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Общество ,  
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Как в Москве откачивали воду после выхода Яузы из берегов. Видео

В Москве восстановили движение под Ростокинским мостом

Как в Москве откачивали воду после выхода Яузы из берегов. Видео
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В Москве восстановили движение под Ростокинским мостом, сообщает «Мосводосток». Участок дороги накануне затопило из-за того, что во время многочасового ливня в столице на 2,5 м поднялся уровень воды в реке Яузе. Для откачки привлекли спецтехнику.

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