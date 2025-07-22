Как в Москве откачивали воду после выхода Яузы из берегов. Видео

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В Москве восстановили движение под Ростокинским мостом, сообщает «Мосводосток». Участок дороги накануне затопило из-за того, что во время многочасового ливня в столице на 2,5 м поднялся уровень воды в реке Яузе. Для откачки привлекли спецтехнику.