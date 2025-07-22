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В Москве началось прощание с режиссером Юрием Карой

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Москве прощаются с режиссером Юрием Карой. Гражданская панихида проходит в Москве, в Центральной клинической больнице № 1 (ЦКБ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Родные, коллеги и поклонники несут цветы к Большому траурному залу ЦКБ.

Кару похоронят на Троекуровском кладбище.

Кара, известный по таким фильмам, как «Мастер и Маргарита» (1994), «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», скончался 17 июня в Ялте.

Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент России Владимир Путин.

Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Он учился в местной школе, после чего поступил в Московский институт стали и сплавов, который окончил по специальности «физика металлов». Во время учебы он руководил вокально-инструментальным ансамблем. В 1982 году Юрий поступил во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Сталинские репрессии, мафия и тьма над Ершалаимом: о чем снимал Юрий Кара
Фотогалерея 

Его первый фильм — дипломная работа по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В 1988 году он снял фильм «Воры в законе». Также Кара работал режиссером в выпусках детского киножурнала «Ералаш». Последними значимыми работами режиссера стали фильмы «Гамлет. XXI век» и «Главный».

Юрий Кара был председателем жюри кинофестиваля «Святой Владимир». Организатор кинофестиваля Майк Львовски рассказал, что Кару отвез в больницу его друг, потому что он «не дождался помощи».

В Москве началось прощание с режиссером Юрием Карой
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