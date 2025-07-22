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Хакера из Новосибирска обвинили во взломе 70 веб-камер по всей России

ФСБ задержала мужчину по подозрению во взломе более 70 веб-камер городах России
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Силовики задержали в Новосибирске молодого человека, обвиняемого в совершении хакерских атак на ресурсы российских компаний и организаций. По данным ФСБ, задержанный с 2023 по 2025 год незаконно получил доступ к более 70 веб-камерам.Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

В отношении 21-летнего мужчины возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 273 УК («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Молодому человеку грозит до четырех лет колонии, а также штраф в размере до 200 тыс. руб.

Ранее эксперты оценили выкуп, требуемый хакерами у бизнеса.В 2024 году средняя сумма выкупа у вирусов-вымогателей за восстановление доступа к зараженной системе компании составила 14 млн руб. рассказал РБК представитель BiZone. Если жертва выкуп выплачивала, сумма в среднем составляла около 10 млн руб.

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