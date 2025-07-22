Хакера из Новосибирска обвинили во взломе 70 веб-камер по всей России
Силовики задержали в Новосибирске молодого человека, обвиняемого в совершении хакерских атак на ресурсы российских компаний и организаций. По данным ФСБ, задержанный с 2023 по 2025 год незаконно получил доступ к более 70 веб-камерам.Об этом сообщило региональное управление ФСБ.
В отношении 21-летнего мужчины возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 273 УК («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Молодому человеку грозит до четырех лет колонии, а также штраф в размере до 200 тыс. руб.
Ранее эксперты оценили выкуп, требуемый хакерами у бизнеса.В 2024 году средняя сумма выкупа у вирусов-вымогателей за восстановление доступа к зараженной системе компании составила 14 млн руб. рассказал РБК представитель BiZone. Если жертва выкуп выплачивала, сумма в среднем составляла около 10 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ