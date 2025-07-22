Сели прошли через город у подножья Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Видео
По реке Герхожансу в Кабардино-Балкарии продолжается сход селевого потока. Он проходит через Тырныауз (расположен в 40 км к северо-востоку от Эльбруса), часть города осталась без электричества, воды и газоснабжения, также оказалась повреждена опора моста на федеральной автодороге Прохладный — Баксан — Эльбрус. В Эльбрусском районе введен режим ЧС, на место выехал глава республики Казбек Коков.
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