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Общество ,  
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Три человека погибли в массовом ДТП под Краснодаром

Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю
Фото: МВД России по Краснодарскому краю

В массовом ДТП с «КамАЗом» на Ростовском шоссе под Краснодаром погибли трое человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Сегодня около 14:30 на 13-м километре Ростовского шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей», — говорится в публикации.

В Ростовской области при ДТП с «КАМАЗом» погибли четыре человека
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По предварительным данным, виновником аварии стал 66-летний водитель «КамАЗа». Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Nissan, который ехал впереди, что стало причиной столкновения пяти автомобилей.

Водитель Nissan пострадал, две его пассажирки скончались на месте. Погиб также водитель Kia. В его машине находились два несовершеннолетних пассажира, они доставлены в больницу.

По данным прокуратуры Краснодарского края, авария произошла с участием шести транспортных средств. Несовершеннолетние пассажиры водителя Kia — дети 14 и десяти лет.

Полиция проводит проверку обстоятельств дорожной аварии.

ДТП с участием тягача-цементовоза и двух легковых автомобилей произошло 20 июля в Башкирии. Водитель тягача протаранил машины, так как по неизвестным причинам не смог затормозить. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе дети восьми и 17 лет.

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Теги
Краснодар ДТП КАМАЗ погибшие пострадавшие
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