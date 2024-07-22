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СК раскрыл группу, заселявшую нелегалов в квартиры мертвых москвичей

Члены группы заселили иностранцев, незаконно находящихся в России, более чем в 150 квартир, собственники которых умерли. Задержаны организатор и участник группы

СК раскрыл группу, заселявшую нелегалов в квартиры мертвых москвичей
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В Москве раскрыли преступную группу, заселявшую нелегалов в квартиры, собственники которых умерли, сообщил столичный СК в телеграм-канале. Двоих подозреваемых задержали.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 159 УК (мошенничество) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции), уточнили в СК.

«По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, создали условия для организации незаконной миграции на территории города Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Члены группы заселили иностранных граждан, незаконно находящихся в России, более чем в 150 квартир, собственники которых скончались. Задержаны организатор и участник группы. По их месту жительства провели обыски. В ближайшее время им предъявят обвинение.

В апреле в столице разоблачили группу, которая легализовала мигрантов путем фиктивных браков. Для этого подозреваемые искали женщин, готовых за деньги вступить в брак с иностранцами «в целях приобретения приезжими права получения разрешения на временное проживание». СК сообщил, что с января по октябрь 2022 года две женщины зарегистрировали такие браки. Фигурантам предъявлено обвинение, они признали свою вину.

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Елена Чернышова
Москва нелегальные мигранты Следственный комитет
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