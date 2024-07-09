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Общество ,  
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Сотрудницу паспортного центра задержали за незаконную помощь мигрантам

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Камчатском крае заключили под стражу сотрудницу паспортно-визового сервиса за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления по региону. Женщина за деньги оформляла иностранным гражданам документы и фиктивно принимала у них экзамены.

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Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

«Возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности директором филиала по Камчатскому краю ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России», — говорится в сообщении. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, директор филиала с января 2024 года занималась незаконным оформлением для иностранцев уведомлений о заключении и прекращении трудового или гражданско-правового договоров. За оказанные услуги она получала денежное вознаграждение.

С апреля 2021 года до июня 2024 года женщина фиктивно принимала у мигрантов экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, после чего иностранные граждане могли получить разрешение на работу и незаконно оставались на территории Камчатского края.

Иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу и временное проживание в России, должны сдать экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства.

В начале июля в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества за организацию незаконной миграции. Предполагаемые изменения затрагивают ст. 104.1 Уголовного кодекса — конфискация имущества. Делать это будут при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

В пояснительной записке со ссылкой на данные МВД говорится о существенном росте числа случаев организации незаконной миграции. Так, в 2023 году число зарегистрированных преступлений по этой статье выросло на 79,6%, до 1941. За январь—март 2024 года число таких преступлений увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 75,5%, до 580.

Весной 2024 года 11 организаций, которые занимались тестированием мигрантов для выдачи им разрешений на работу, лишились этого права, рассказала 9 июля заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. Сотрудники центров формально принимали экзамены у иностранных граждан, которые плохо знают русский язык, после чего мигрантам выдавались сертификаты об успешном прохождении тестирования.

Теги
Камчатка превышение полномочий Следственный комитет мигранты незаконное действие
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