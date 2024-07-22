МВД предложило прикрыть лазейку для получения прав на снегоходы

Водителям, у которых в правах напротив категории B1 нет отметок, разрешат ездить только на транспорте с автопосадкой. Для управления средствами с мотопосадкой потребуется получить категорию А или открыть категорию B1 c отметкой MS

Фото: Андрей Каменев / Global Look Press

МВД подготовило поправки к ведомственному приказу, которыми планируется закрыть законодательную лазейку, позволяющую водителям автомобилей получать право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем без соответствующих экзаменов. Документ опубликован на портале проектов правовых актов. Ведомство намерено внести поправки в приказ № 365 «О введении в действие водительского удостоверения».

МВД предлагает изменить порядок для вновь выдаваемых удостоверений. В соответствии с ним, водители, с обратной стороны прав которых напротив категории B1 нет отметок, смогут ездить только на транспортных средствах и спецтехнике с автопосадкой.

Желающим управлять транспортом с мотопосадкой потребуется получить категорию А либо пройти дополнительное обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулем, тем самым открыв категорию B1 c отметкой MS.

Нарушителям этого правила будет грозить ответственность по ст. 12.7 КоАП (вождение без прав). За вождение без прав по ней предусмотрен штраф на сумму до 15 тыс. руб.

Внимание на поправку обратил «Коммерсантъ».

Ситуация сложилась из-за поправок, внесенных в законодательство в последние два года. Они поэтапно вносились в закон «О безопасности дорожного движения».

Первая поправка была принята Госдумой в конце 2023 года. Тогда владельцам удостоверений, которые выдает ГИБДД, разрешили водить специальную внедорожную технику категории АI — квадроциклы, снегоходы и т.д.— без получения прав тракториста-машиниста в органах Гостехнадзора. По закону спецмототехника относится к сельскохозяйственной. Тогда упрощение объяснили необходимостью развивать снегоходный и внедорожный туризм.

ГИБДД на этапе разработки закона предложила предусмотреть в нем некоторые ограничения, например, разрешить ездить на спецтехнике без дополнительных условий только обладателям прав категории А и подкатегории B1 (трициклы и квадрициклы с мотоциклетным рулем и с отметкой MS в правах).

Водителей, обучавшихся езде на машинах с автопосадкой (предусмотрено управление автомобильным рулем; категории B, С, D, Е), ГИБДД предложило допускать к спецтранспорту только на ограниченной территории, по договору аренды и после прохождения инструктажа. В таком виде поправки были приняты и вступили в силу.

С 1 апреля в России начал действовать еще один пакет поправок к тому же закону. Нововведения не касались упрощения доступа к вождению спецтехники, однако в одной из поправок было указано, что при открытии категории B водитель автоматически получает и B1, которая позволяет водить трициклы и квадрициклы. Логика предыдущих поправок предусматривала распространение этого правила на мотоспецтехнику — квадроциклы и снегоходы.