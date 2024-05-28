Глава ГИБДД рассказал о дискуссиях по водительским правам для подростков
Госавтоинспекция не планирует разрешать выдавать водительские права россиянам младше 18 лет. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников, передает корреспондент РБК.
«Ну не пришли пока к тому, чтобы сегодня дать возможность в более молодом возрасте управлять транспортом», — сказал Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД России. Он отметил, что дискуссий по этому вопросу было очень много.
Черников добавил, что, по статистике, молодые водители ведут себя на дороге опасно, что увеличивает риск ДТП и гибели в них людей. «Правосознание у молодых наступает позже, чем у более опытных водителей», — подчеркнул глава ГИБДД.
По действующему законодательству учиться управлять мопедами, легкими мотоциклами, легковыми автомобилями массой до 3,5 т с максимум восемью пассажирскими местами, а также грузовиками (категории прав M, A1, B, C, C1) в автошколе разрешено с 16 лет.
С этого же возраста можно сдать экзамен в ГИБДД на права категорий М и А1 и получить удостоверение. Для сдачи на права категорий В, С, С1 нужно быть не младше 17 лет. Получить водительское удостоверение в этом случае можно только с 18 лет.
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