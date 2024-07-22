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Общество ,  
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На Кубани после взрыва газа обрушилось здание магазина

Обрушение произошло на улице Вавилова в Апшеронске. После взрыва начался пожар, известно о четырех пострадавших. Спасатели достают людей из-под завалов

На Кубани после взрыва газа обрушилось здание магазина
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В Апшеронске в Краснодарском крае произошел взрыв газа в одном из зданий, там обрушились строительные конструкции, сообщает региональное управление МЧС.

Площадь обрушения составила 100 кв. м. Начался пожар, его удалось локализовать.

Здание находится на улице Ворошилова, «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы пишет, что там находится алкомаркет.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

МЧС не уточняет число раненых. Прокуратура сообщает о четырех пострадавших. Одного человека вытащили из-под завалов.

На месте работают следователи, сообщили РБК в краевом управлении Следственного комитета. Прокуратура начала проверку.

Неделей ранее, 15 июля, взрыв газа произошел на строительной площадке гидроэлектростанции в Итум-Калинском районе Чечни. Погибли пять работников стройки, еще 26 человек пострадали. Уголовное дело завели по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Краснодарский край взрыв газа МЧС магазин
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