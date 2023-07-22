Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина

Джозефина Чаплин снялась в более чем в 20 проектах, самыми яркими стали ее роли в картинах «Кентерберийские рассказы» и «Красные ночи». Она умерла в возрасте 74 лет в окружении близких в своем доме в Париже

Джозефина Чаплин (Фото: MPTV / Reuters)

Во Франции на 75-м году жизни умерла актриса Джозефина Чаплин — дочь актера и режиссера Чарли Чаплина и внучка нобелевского лауреата Юджина О’Нила, сообщает Le Figaro.

Близкие актрисы рассказали изданию, что ее не стало еще 13 июля 2023 года. Она умерла в своем доме в Париже. Причины смерти не раскрываются. Прощание с актрисой прошло в узком семейной кругу без освещения в прессе, отмечает Le Figaro.