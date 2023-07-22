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Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина

Во Франции на 75-м году жизни умерла дочь Чарли Чаплина, актриса Джозефина Чаплин
Джозефина Чаплин снялась в более чем в 20 проектах, самыми яркими стали ее роли в картинах «Кентерберийские рассказы» и «Красные ночи». Она умерла в возрасте 74 лет в окружении близких в своем доме в Париже
Джозефина Чаплин
Джозефина Чаплин (Фото: MPTV / Reuters)

Во Франции на 75-м году жизни умерла актриса Джозефина Чаплин — дочь актера и режиссера Чарли Чаплина и внучка нобелевского лауреата Юджина О’Нила, сообщает Le Figaro.

Близкие актрисы рассказали изданию, что ее не стало еще 13 июля 2023 года. Она умерла в своем доме в Париже. Причины смерти не раскрываются. Прощание с актрисой прошло в узком семейной кругу без освещения в прессе, отмечает Le Figaro.

Джозефина Чаплин родилась в четвертом браке Чарли Чаплина — с американской актрисой Уне О'Нил. Она снялась в более чем в 20 проектах. Самыми яркими стали ее роли в картинах «Кентерберийские рассказы» (1972) и «Красные ночи» (1974). У нее остались двое сыновей от двух браков.

Отец актрисы — Чарли Чаплин — является одним из самых известных актеров в истории немого кино. Он снялся более чем в 80 фильмах, был режиссером 70 картин. За свою жизнь Чаплин был удостоен множества наград, в частности, трех премий «Оскар» (1929, 1972, 1973), а также премии «Золотой лев» (1972) и BAFTA (1977). В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Чаплина на 10-е место в списке 100 величайших звезд кино за 100 лет среди мужчин. Актер скончался в Швейцарии в 1977 году в возрасте 88 лет. От четырех браков у него осталось 11 детей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Чарли Чаплин актер дочь Франция
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