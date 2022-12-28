Внучка Чаплина выступила против «идеологической войны» с Россией

Актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, выступила против «идеологической войны» с Россией и призвала отказаться от образа русских как «плохих парней» в кино.

Так она в интервью Independent прокомментировала выход сериала «Измена» на стриминговой платформе Netflix, в котором она сыграла одну из главных ролей — жену агента британской разведки, у которого также есть отношения с бывшей русской шпионкой.

«Я так устала от того, что русские — плохие парни. <...> Может ли кто-нибудь придумать лучший стереотип, с которым мы могли бы работать?», — сказала Чаплин.

По словам актрисы, «русский элемент» в сюжет добавлялся в процессе съемок. Она предположила, что причиной этому стали боевые действия на Украине: «Может быть, потому, что это просто подняло ставки <...> Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом».

Уна Чаплин снималась в недавно вышедшем сиквеле «Аватара» Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Также она играла в одном из фильмов о Джеймсе Бонде «Квант милосердия», сериалах «Шерлок», «Игра престолов» и «Черное зеркало».