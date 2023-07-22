Следователи изъяли документы по ТЦ «Времена года» после гибели 4 человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» погибли четыре женщины. СК возбудил уголовное дело, следователи начали изымать техническую документацию здания и устанавливать ответственных за эксплуатацию лиц

Фото: СК РФ

Сотрудники столичного управления СК начали изымать техническую документацию по ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, где при прорыве трубы с кипятком погибли четыре человека, говорится в сообщении управления СК в телеграм-канале.

«Следователями столичного Следственного комитета изымается техническая документация. В рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания», — сказано в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, в ТЦ расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном. В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея «Времена года» значится одним из объектов холдинга, ее руководителем в 2017 году была назначена Лилит Адибекян — дочь Гагика Адибекяна. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) она и сейчас называет себя CEO галереи. Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО «РД Управление инвестициями») является Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге — Boulevard Royal, 25A.

Трубу с кипятком в столичном ТЦ прорвало днем 22 июля. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате инцидента погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что ЧП произошло на кухне ресторана, прорвало трубу с горячей водой, пострадали три человека из персонала кухни.

Телеграм-канал SHOT писал, что всего пострадали около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка. В МЧС России уточнили «РИА Новости», что в результате ЧП с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы девять человек.