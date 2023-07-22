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В Подмосковье мужчина попытался взять в заложники сотрудника МВД

В подмосковном Шервуде вооруженный мужчина попытался взять в заложники сотрудника МВД
Полицейский и охранники обнаружили в одном из коттеджей вооруженного мужчину, они сбежали от него через окно. На место вызваны МВД и ФСБ. По данным Baza, мужчина кричал, что недавно вернулся со спецоперации и выполняет приказ бога
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В подмосковном коттеджном поселке Шервуд вооруженный мужчина взял в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП, но те выпрыгнули в окно, сообщил РБК источник в МВД.

Силовики прибыли на место после того, как сработала сигнализация. Они попали в дом через открытое окно. По словам источника, там полицейский и охранники увидели вооруженного автоматом мужчину в каске и бронежилете. Он навел на них оружие и закрыл в комнате второго этажа, но им удалось выбраться через открытое окно.

«Не пострадали. Сейчас ждут тяжелых, чтобы его вытащить из дома, он там один сейчас», — добавил собеседник в полиции.

По информации Baza, мужчина был одет в военную форму, кричал, что недавно вернулся с военной операции на Украине, а влезть в коттедж ему приказал бог. Как пишет «112», сейчас силовики ждут прибытия на место сотрудников МВД и ФСБ, готовится штурм. По данным канала, в доме может находиться заложник. Mash пишет, что силовики начали штурм дома.

«В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и других правоохранительных органов. Злоумышленник блокирован, принимаются меры к задержанию и установлению его мотивов», — сообщили РБК в ГУ МВД по Московской области.

СК завел дело по статьям об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и ст. 317 УК).

РБК направил запросы в УФСБ по Москве и Московской области.

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Коттеджный поселок Шервуд находится в 28 км от МКАД в Истринском районе.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Ольга Ваганова
Подмосковье заложники
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