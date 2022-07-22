Генпрокуратура потребовала изъять у автоинспектора имущество на ₽130 млн

Генпрокуратура установила, что бывший инспектор московского ГИБДД оформил в собственность и на родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в ОАЭ и Болгарии

Фото: Владислав Шатило / РБК

Генпрокуратура России обратилась в Лефортовский районный суд с требованием изъять незаконно нажитое имущество на общую сумму 130 млн руб. у бывшего инспектора ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, бывший инспектор ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Сергей Кузнецов при прохождении службы приобрел и оформил на себя и своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в ОАЭ и Болгарии, а также автомобиль.

«Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн руб. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется. Кроме того, в индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены денежные средства в размере €23,8 тыс., $60 тыс., более 48 млн руб., законность происхождения которых также не подтверждена», — отметили в Генпрокуратуре.

Лефортовский районный суд до рассмотрения дела по существу запретил совершать регистрационные действия в отношении указанного имущества.

В начале июля были задержаны глава УГИБДД главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника управления МВД по региону Иван Абакумов по делу о злоупотреблении полномочиями. По этому же делу был задержан помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов.

У задержанных провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в июне 2020 года. По версии следствия, с 2016 по 2020 год ряд должностных лиц из руководства ГУ МВД по Санкт-Петербургу купили на средства Фонда содействия программам имущество в целях личного пользования. По данным СПАРК, этот фонд занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.