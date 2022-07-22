В Москве из-за велогонки La Strada перекроют центральные улицы

Фото: stradarace.ru

В Москве 23 июля будут перекрыты улицы в центре и на западе города, там пройдет велогонка La Strada. Информация об этом появилась на портале мэрии столицы и в Telegram-канале департамента транспорта.

В частности, движение будет ограничено на Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской набережных, а также на Малом Устьинском мосту (с 08:00 до окончания гонки). Также ограничение коснется Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой набережных, улиц Нижние Мневники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года и Звенигородского шоссе (с 07:00 и до окончания гонки). Дептранс также опубликовал подробную карту с указанием всех перекрытий и ограничений движения.

С полуночи 23 июля в местах ограничения движения также будет запрещена парковка.

Согласно расписанию московской гонки, старты будут производиться в 09:00 с улицы Крылатской и в 09:20 с Пресненской набережной. Окончание мероприятия планируется в 13:00.

Велогонка La Strada в этом году пройдет в Москве, Санкт-Петербурге (в августе) и Сочи (в октябре), ее организаторы — «Лига героев». В гонке могут принять участие как любители, так и спортсмены. Заявиться на участие можно по трем дистанциям: на 20, 40 и 80 км. Для участия необходима медсправка о допуске к участию в велогонке.