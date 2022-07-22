Спасенную на Таймыре белую медведицу Монеточку отпустили с запасом рыбы

Медведицу, из пасти которой врачи накануне достали банку из-под сгущенки, отпустили на волю с запасом рыбы на первое время, сообщила в Telegram корпорация «Норникель».

«Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60–100 км от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет», — сообщила пресс-служба компании.

Белую медведицу, о которой идет речь, обнаружили в середине июля с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказывала в Telegram, что животное «на грани смерти» самостоятельно выбралось к поселку Диксон на севере Красноярского края. Достать банку из пасти медведицы первыми попытались местные жители, однако затем Радионова обратилась к специалистам Московского зоопарка. На место лично вылетел главный ветеринарный врач. Утром 21 июля команда прибыла в Норильск.

Руководство «Норникеля» выделило вертолет для перевозки медведицы, на заводе для этого изготовили специальную клетку. Группа ветеринаров на вертолете нашла животное в этот же день около 20:00 по местному времени (16:00 мск). Медведицу обездвижили с помощью снотворного, которое ввели выстрелом из специального ружья. Затем банку удалили из пасти. В Telegram-канале «Норникеля» говорилось, что на языке у медведицы было много порезов, его обработали специалисты. Позднее врачи уточнили, что банка не повредила главную мышцу, и язык был травмирован незначительно.

После спасения медведицу погрузили на вертолет и вывезли к месту естественного обитания. Тогда же Радионова написала, что первое время животное не сможет охотиться, поэтому ему отдадут три собранных мешка рыбы.