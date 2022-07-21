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Врачи избавили белого медведя на Диксоне от жестяной банки в пасти

Для спасения краснокнижного животного была отправлена команда специалистов из Москвы. Операция завершилась успешно, медведь оказался молодой медведицей

Команда специалистов, специально собранная для помощи белому медведю, который страдал от застрявшей в пасти банки из-под сгущенки, добралась до животного в окрестностях поселка Диксон на севере Красноярского края и провела операцию.

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!», — написала в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

О попавшем в беду медведе Радионова рассказала 20 июля. По ее словам, в Диксон пришел молодой белый медведь, у которого в пасти застряла металлическая банка из-под сгущенки.

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. <…> Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом. Чтобы удалить банку, животное придется обездвижить, на что мы незамедлительно выдаем разрешение», — написала тогда Радионова.

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Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

Команду специалистов, которая отправилась на спасение медведя, возглавил главный ветеринарный врач Московского зоопарка, утром 21 июля команда прибыла в Норильск. Для перелета к Диксону компания «Норникель» выделила вертолет, а на заводе изготовили специальную клетку для перевозки животного.

«Также для мишки собрали три мешка рыбы — это поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться», — уточнила позже Радионова.

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Представитель Заполярного филиала «Норникеля» рассказал РБК о ходе операции. По его словам, в беду попала молодая медведица.

«Ориентировочно в 20:00 местного времени был обнаружен медведь на удалении трех километров от аэропорта Диксон. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя и с первого выстрела удалось ввести снотворное. Буквально в течение десяти минут медведь был обездвижен, банка успешно удалена, сейчас идет обработка языка, на нем множество порезов. Медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом килограммов 80–90. Сейчас будем транспортировать ее к вертолету и затем — в среду естественного обитания», — рассказал собеседник РБК.

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Медведь банка Красноярский край спасение Светлана Радионова
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